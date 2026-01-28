СМИ: В США задержаны две гражданки России за въезд на военную базу в Калифорнии

Власти США задержали двух женщин из России, которые, по данным американских СМИ, якобы въехали на территорию военной базы «Кэмп-Пендлтон» в штате Калифорния. Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС, ссылаясь на посольство РФ в США.

Россиянки в настоящее время находятся под стражей в иммиграционном центре и ожидают репатриации. Посольство РФ в США подтвердило факт задержания и находится на связи с американскими властями для выяснения всех обстоятельств инцидента.

По информации американской стороны, женщины совершили «несанкционированный въезд» на охраняемую территорию базы. Пока детали произошедшего и мотивы россиянок официально не раскрываются.

По информации российских СМИ, россиянки по ошибке заехали на военную базу Camp Pendleton в Сан-Диего, когда пытались добраться до ближайшего McDonald’s. Девушек арестовали, машину забрали на штрафстоянку, и они уже три дня находятся под стражей. Друзья собирают деньги на юристов, чтобы помочь им.