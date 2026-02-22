В Вашингтоне на Мемориале Линкольна прошёл митинг в поддержку Украины в честь четвёртой годовщины полномасштабного вторжения России. Участники собрались, чтобы почтить память жертв, выразить солидарность и подтвердить важность поддержки свободы Украины.

Мероприятие организовали Посольство Украины в США, United Help Ukraine, Ukrainian Congress Committee of America, US Ukrainian Activists, Ukraine House, Nova Ukraine, Razom for Ukraine, People of Ukraine, Anomaly и Washington Ukrainian Humanitarian Center при кафедральном соборе Святого Андрея Украинской православной церкви в Вашингтоне.

Организаторы подчеркнули, что борьба Украины за свободу продолжается, и призвали к дальнейшей поддержке со стороны международного сообщества. Всем желающим предложено сделать пожертвования для защиты жизней и обеспечения гуманитарной помощи.

Сотни участников акции прошли маршем и подняли флаги Украины, демонстрируя единство и решимость поддерживать страну на фоне военных действий. Организаторы отметили, что присутствие каждого имело значение, и поблагодарили всех за солидарность с Украиной.