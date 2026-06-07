Дональд Трамп заявил о возможных нарушениях и «масштабных фальсификациях» на выборах в Калифорнии, а также раскритиковал длительный подсчёт голосов в штате, назвав его «подозрительно медленным» и таким, который, по его мнению, может влиять на итоговый результат.

В ответ генеральная прокуратура Калифорнии отвергла обвинения в массовых нарушениях, подчеркнув, что продолжительный процесс подсчёта бюллетеней является стандартной процедурой. Власти штата объясняют задержки широким использованием почтового голосования, а также многоуровневой системой проверки, включающей сверку подписей и ручной контроль.

Параллельно федеральный офис прокурора в Лос-Анджелесе сообщил о начале нескольких расследований, связанных с избирательными процедурами в Калифорнии. Детали этих проверок пока не раскрываются, однако подчёркивается, что речь идёт о стандартном надзорном механизме.

Избирательные эксперты отмечают, что более медленный подсчёт голосов в Калифорнии является ожидаемым и не свидетельствует о фальсификациях. По их словам, штат использует одну из самых сложных систем обработки бюллетеней в США, что связано с большим количеством голосов, поданных по почте и досрочно.

Ранее Трамп поддержал кандидата в губернаторы Калифорнии Стива Хилтона, который набрал наибольшее количество голосов избирателей.