Владелец компании из Юты приговорён к 2 годам за мошенничество с $591 932 для помощи украинским спасателям

В Юте 32-летний Джон Эрл Дональдсон из Саратога-Спрингс получил 24 месяца тюрьмы за финансовое мошенничество. Он выдавал свою компанию Urban Armz LLC за лицензированного федерального продавца оружия и обманным путём принимал заказы на поставку снаряжения для украинских спасателей в зонах боевых действий, но средства использовал на личные нужды.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в суде, Дональдсон занимался финансовым мошенничеством, выдавая себя за владельца и руководителя компании Urban Armz LLC, якобы имеющей федеральную лицензию на торговлю огнестрельным оружием. Он ложно утверждал клиентам, что его компания продаёт большие партии боеприпасов и имеет налаженные деловые отношения с крупным поставщиком. Получив деньги жертв, Дональдсон не поставил заказанные товары.

В какой-то момент он также получил капитал от финансовой фирмы, ложно заявив о доходах своей компании и подделав банковские выписки, чтобы показать фиктивные доходы. В марте 2022 года, вскоре после вторжения России в Украину, украинская американская благотворительная организация и компания из Детройта отдельно пытались пожертвовать необходимые средства для помощи первоочередным спасателям (полиции, медикам и пожарным) в зоне боевых действий. Эти организации оплатили Urban Armz доставку бронежилетов и другого оборудования в Украину. Дональдсон солгал о своей возможности и намерении выполнить заказ. Вместо этого он использовал деньги благотворителей — более $517,000 — на личные расходы и иные нужды. В общей сложности действия Дональдсона и его соучастника нанесли ущерб четырём жертвам на сумму $591,932.73.

Согласно обвинительному заключению, Дональдсон ложно утверждал, что может продавать большое количество боеприпасов потенциальным покупателям по конкурентоспособным низким ценам. В декабре 2021 года клиент перевел Urban Armz $90 000 за 300 000 патронов. Вместо доставки боеприпасов Дональдсон и Уинтерс потратили средства клиента на покупки, платежи по кредитным картам и другие операции по снятию средств.

В апреле 2022 года компания из Мичигана заплатила Urban Armz $300 000 за бронежилеты, которые она намеревалась пожертвовать украинским службам быстрого реагирования в зонах боевых действий в Украине. Но Urban Armz не доставила бронежилеты.

В июне 2022 года некоммерческая организация, занимающаяся поддержкой украинских иммигрантов и беженцев, проживающих в США, заплатила Urban Armz $217 098,98 за очки ночного видения, тепловизионную оптику и другое оборудование для украинских служб, несущих службу в зонах боевых действий. И в этот раз Urban Armz не поставила оборудование, а вместо этого семейная пара потратили деньги на вечеринки, покупки и другие вещи.

Суд обязал Дональдсона также пройти три года надзорного контроля и возместить ущерб в $591 932 совместно с соучастником. Жертвами мошенничества стали четыре организации и частные лица, пытавшиеся помочь полиции, парамедикам и пожарным в Украине.

«Подозреваемый наживался на донатах, предназначенных для помощи тем, кто страдает в условиях войны. Кража благотворительных средств особенно жестока в таких обстоятельствах», — заявила прокурор Мелисса Холёк.