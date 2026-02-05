Бывший банкир из Бруклина признал вину в отмывании денег Medicare

В Нью-Йорке 36-летний Ренат Абрамов, бывший сотрудник банка в Бруклине, признал себя виновным в отмывании более 8 миллионов долларов, полученных в результате мошенничества с программой Medicare. Об этом 3 февраля 2026 года сообщило Министерство юстиции США.

По данным следствия, Абрамов, гражданин США и Азербайджана, помогал транснациональной преступной группе открывать банковские счета на подставных лиц и фиктивные компании. Через эти счета проходили страховые выплаты Medicare, после чего деньги выводились за рубеж и в криптовалюту. Общий объем мошеннических заявок группировки превышал 10 миллиардов долларов.

Абрамову грозит до 20 лет тюрьмы. Приговор будет вынесен 20 апреля.

Ранее администратор Минздрава США заявлял о мошенничестве “русско-армянской мафии” в здравоохранении в сфере хосписной и домашней медицинской помощи в Лос-Анджелесе, оценивая возможный ущерб в миллиарды долларов и указывая на участие организованных преступных групп.