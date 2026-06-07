Бывший сотрудник казахстанской атомной компании «Казатомпром» Серик Жаксыбаев помог американским правоохранительным органам раскрыть крупную операцию по перевозке фентанила стоимостью около 20 миллионов долларов. Об этом пишет The Times of Central Asia.

Серик Жаксыбаев совместно с офицером полиции штата Канзас

В марте 2026 года Жаксыбаев, работающий водителем-логистом в США, перевозил автомобиль из Лос-Анджелеса в Миннеаполис. Подозрения у него вызвало поведение получателя, который постоянно требовал данные о местонахождении груза и настаивал на встрече на парковке вместо указанного адреса.

Жаксыбаев сообщил о своих опасениях сотруднику дорожного патруля Канзаса Коди Парру. Во время проверки автомобиля правоохранители обнаружили тайник с фентанилом. В операции участвовали дорожный патруль штата, ФБР и DEA.

В благодарственном письме дорожный патруль Канзаса отметил, что действия Жаксыбаева могли спасти сотни жизней. По данным следствия, стоимость изъятого наркотика на чёрном рынке оценивалась примерно в 20 миллионов долларов.

До переезда в США в 2023 году Жаксыбаев более 20 лет работал в атомной отрасли Казахстана. Сейчас он планирует в будущем вернуться к работе в сфере ядерной энергетики.