В Канзасе задержан разыскиваемый Узбекистаном террорист, работавший водителем грузовика

Министерство внутренней безопасности США (DHS) сообщило, что сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) задержали 31-летнего гражданина Узбекистана Ахрора Шухратовича Бозорова, находящегося в международном розыске за участие в террористической организации.

По данным властей Узбекистана, в 2022 году в отношении Бозорова был выдан ордер на арест: его подозревают в членстве в террористической группе, распространении пропаганды, призывающей к джихаду, а также в онлайн-вербовке сторонников для участия в джихадистском движении.

Бозорова задержали 9 ноября в штате Канзас, когда он работал водителем 18-колёсного грузовика. Несмотря на его уголовное прошлое и статус нелегала, он был освобождён при администрации Байдена после задержания на границе в феврале 2023 года, получил разрешение на работу в январе 2024 года и даже оформил коммерческие водительские права (CDL) в Пенсильвании.

«Ахрор Бозоров — разыскиваемый террорист — был не только выпущен в страну администрацией Байдена, но и получил коммерческие водительские права от Пенсильвании. Это не должно требовать дополнительных объяснений: террористы-нелегалы не должны управлять многотонными грузовиками на американских дорогах», — заявила помощник министра внутренней безопасности Триша Маклафлин. По её словам, администрация Трампа совместно с секретарём Ноэм «дала ICE полномочия для выявления подобных угроз нацбезопасности».

Согласно официальной информации, Ахрор Шухратович Бозоров родился в Узбекистане и в настоящее время находится под стражей ICE в штате Канзас. Как удалось выяснить “Славянскому Сакраменто”, он содержится в CHASE COUNTY DETENTION FACILITY в ожидании дальнейших процедур.

Ранее сообщалось о масштабном рейде на дальнобойщиков из стран СНГ в штате Индиана в рамках операции Midway Blitz, тогда был задержан другой дальнобойщик-нелегал из Узбекистана.





