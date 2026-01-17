Владимир Зеленский объявил энергетическое чрезвычайное положение из-за сохраняющихся сильных холодов. Президент Зеленский заявил, что Москва намеренно использует суровую зимнюю погоду как часть своей военной стратегии, при этом ночные температуры в Киеве недавно достигали около −20 °C.

Украина столкнулась с масштабным энергетическим кризисом на фоне аномальных морозов и продолжающихся аварийных отключений электроэнергии. По данным мэра Киева Виталия Кличко, столице обеспечена лишь половина необходимого объема электричества, из-за чего он призвал жителей временно покинуть город, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Президент Владимир Зеленский распорядился ускорить импорт электроэнергии и дополнительного оборудования для стабилизации ситуации. Одновременно международные партнеры, включая Литву и благотворительные организации в Польше, направляют Украине генераторы и дополнительные мощности для генерации электричества.

Эксперты предупреждают, что полное решение кризиса невозможно в краткосрочной перспективе, а с продолжением обстрелов инфраструктуры восстановление подачи электричества может занимать сутки и более. Ситуация особенно осложняется прогнозируемыми массированными ударами по ключевым энергетическим объектам страны.

По некоторой информации, все государственные органы и структуры Киева готовятся к полной эвакуации. Подготовка ведется в ускоренном режиме. Вся энергетическая система серьезно пострадала в результате атак, особенно тепловые и гидроэлектростанции, что вызвало дефицит мощности и вынужденные отключения. Атомные станции продолжают работу, однако Киев утратил значительную часть тепловой генерации. Жители городов вынуждены отапливать свои дома подручными средствами.

Правительство Украины подвергается критике за недостаточные меры по борьбе с коррупцией, которая, по мнению профильных экспертов, довела страну до состояния развала на фоне войны с Россией.