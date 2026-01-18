В Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и других городах США открыты мемориальные муралы в память об убитой украинской беженке Ирине Заруцкой.

В деловом центре Лос-Анджелеса в начале января 2026 года был открыт масштабный мурал под названием «Remember Iryna» («Помни Ирину»), посвящённый памяти Ирины Заруцкой — 23-летней украинской беженки, погибшей в результате расово мотивированного убийства в США. Трагедия произошла в августе 2025 года на линии скоростного трамвая в Шарлотте и вызвала широкий общественный резонанс по всей стране.

Автором работы стал художник-муралист из Монреаля Мэтт Кадош, известный своими социально ориентированными проектами и гуманитарными инициативами в рамках некоммерческой организации Kolors. Новый мурал занял одну из заметных стен в центре мегаполиса и уже стал точкой притяжения для горожан.

Произведение выполнено в реалистичной манере: на фоне индустриального пейзажа Даунтауна изображён крупный портрет Ирины с мягким, спокойным выражением лица. Художник подчеркнул её человеческое достоинство, внутреннюю силу и уязвимость — качества, которые, по словам организаторов проекта, должны напоминать о цене ненависти и насилия.

Мурал в Лос-Анджелесе стал частью более широкой художественной инициативы, посвящённой памяти Ирины: аналогичные работы появляются и в других городах США. В Бруклине, Нью-Йорк, недавно был открыт ещё один крупный мурал с её образом, финансирование которого частично поступило от благотворителей и сторонников проекта. Подобные работы также создаются волонтёрами искусства в Вашингтоне, Чикаго и других городах, где местные жители выражают солидарность и память о Заруцкой через стрит-арт.

Местные жители и общественные активисты называют муралы «тихими, но сильными» символами, которые заставляют остановиться и задуматься даже в одном из самых динамичных районов города. Эти художественные проекты помогают сохранять память о погибшей и привлекать внимание к проблемам расовой ненависти, насилия и уязвимости беженцев.

Стоит отметить, что обвиняемому — 34-летнему рецидивисту Декарлосу Дежуану Брауну-младшему — по делу об убийстве украинки грозит смертная казнь.

