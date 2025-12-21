Агенты Пограничной службы США в секторе Эль-Сентро (Калифорния) задержали 49 нелегальных мигрантов с коммерческими водительскими правами, включая граждан России, Украины, Таджикистана и Узбекистана.

Сотрудники Пограничной службы США в секторе Эль-Сентро за последние недели задержали 49 нелегальных мигрантов, управлявших грузовыми автомобилями с коммерческими водительскими правами. Задержания проводились во время проверок транспортных средств на иммиграционных контрольно-пропускных пунктах, а также в рамках межведомственных операций.

В период с 23 ноября по 12 декабря агенты станции Индио задержали 42 нелегальных мигранта, управлявших фурами и другими грузовыми автомобилями на межштатных трассах, а также на шоссе штата Калифорния. Из них 30 человек были гражданами Индии, двое — Сальвадора, остальные прибыли из Китая, Эритреи, Гаити, Гондураса, Мексики, России, Сомали, Турции и Украины. При этом 31 коммерческое водительское удостоверение было выдано в Калифорнии, ещё восемь — в штатах Флорида, Иллинойс, Индиана, Огайо, Мэриленд, Миннесота, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания и Вашингтон.

Исполняющий обязанности начальника Пограничной службы сектора Эль-Сентро Джозеф Ременар заявил, что сотрудники ведомства защищают безопасность страны как на границе, так и внутри США. По его словам, с начала 2026 финансового года количество задержаний внутри страны в секторе Эль-Сентро превысило число задержаний непосредственно на границе.

Кроме того, агенты станции Индио приняли участие в двухдневной масштабной операции, проведённой совместно с подразделением Службы иммиграционного и таможенного контроля США в городах Онтарио и Фонтана в Калифорнии.

В ходе операции Highway Sentinel были задержаны 45 нелегальных мигрантов с коммерческими водительскими правами, семь из них — сотрудниками станции Индио. В первый день операции были задержаны гражданин Индии и гражданин Таджикистана, во второй день — четыре гражданина Индии и один гражданин Узбекистана.

Операция была направлена на проверку коммерческих транспортных компаний в Калифорнии и началась после ряда смертельных ДТП, в которых участвовали нелегальные мигранты с коммерческими водительскими удостоверениями, управлявшие грузовиками. Целью операции стало пресечение нарушений иммиграционного законодательства, повышение безопасности на автомагистралях США и соблюдение нормативных требований в сфере коммерческих перевозок.