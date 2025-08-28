Министр транспорта США Шон П. Даффи заявил, что Калифорния, Вашингтон и Нью-Мексико рискуют потерять федеральное финансирование, если в течение 30 дней не начнут применять требования к знанию английского языка для водителей коммерческого транспорта. Речь идет о возможной приостановке до 100 процентов выплат в рамках программы Motor Carrier Safety Assistance Program.

По словам Даффи, несоблюдение этих правил ставит под угрозу безопасность американцев. Он напомнил о трагической аварии во Флориде, в результате которой погибли три человека. «Штаты не могут выбирать, какие федеральные правила безопасности выполнять, а какие игнорировать. При президенте Дональде Трампе мы принимаем решительные меры, чтобы устранить пробелы в безопасности и убедиться, что каждый водитель 40-тонного грузовика квалифицирован и способен управлять им», — сказал министр.

Расследование Федерального управления безопасности автотранспорта выявило серьезные нарушения. В Калифорнии из более чем 34 тысяч проверок только один водитель был отстранен от управления за нарушение языковых требований. При этом более 20 водителей, признанных нарушителями в других штатах, продолжили работу в Калифорнии. В штате Вашингтон из более чем шести тысяч проверок только четыре закончились отстранением водителя, а в Нью-Мексико за два месяца не зафиксировано ни одного подобного случая.

Министерство транспорта направило трем штатам официальные уведомления о несоответствии федеральным нормам. Если в течение месяца ситуация не изменится, финансирование будет приостановлено.

Ранее сообщалось, что США приостановили рабочие визы для водителей грузовиков.