50 украинцев, депортированных из США, прибыли в Украину через пункт «Шегини»

Во вторник, 18 ноября, через пограничный пункт «Шегини» на границе с Польшей в Украину вернули 50 граждан, депортированных из Соединённых Штатов. Об этом сообщил представитель Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко.

Он уточнил, что все прибывшие были документированы как граждане Украины или получили документы на возвращение. США заранее уведомили Киев о намерении депортировать группу выходцев из Украины транзитом через территорию Польши.

Демченко отметил, что Украина принимает своих граждан в любом случае, а сейчас выясняются причины, по которым США приняли решения о их принудительном выдворении.

Ранее The Washington Post сообщала, что администрация президента Дональда Трампа готовит депортацию около 80 украинцев, имеющих окончательные решения судов о высылке. Среди них — люди с уголовными делами, а также те, чей иммиграционный статус оставался неопределённым долгие годы.

При этом в Госпогранслужбе подчёркивают, что массовых возвращений украинцев из США пока не наблюдается.

Это уже вторая крупная партия украинских беженцев, которую выдворяют из США в Украину.

По подсчетам “Славянского Сакраменто” в первой половине 2025 года из США ICE депортировало свыше ста украинских беженцев.

Ранее сообщалось, что 100 тысяч призывников покинули Украину только за два месяца.