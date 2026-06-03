В Аризоне задержаны 52 нелегальных иммигранта, включая водителей-дальнобойщиков из России

Сотрудники Пограничного патруля США в секторе Юма (штат Аризона) подвели итоги операции Checkmate, проведённой с 11 по 15 мая. В ходе рейдов были задержаны 52 человека, незаконно находившиеся на территории Соединённых Штатов. Из них 36 управляли грузовыми автомобилями с полуприцепами.

По данным ведомства, среди задержанных водителей 30 были гражданами Индии. Остальные шесть человек прибыли из Мексики, Сальвадора и России. Власти не уточнили, сколько именно граждан России были задержаны.

Из 36 арестованных водителей 29 имели коммерческие водительские удостоверения, выданные в различных штатах, включая Калифорнию, Нью-Йорк, Вашингтон и Вирджинию. Ещё трое управляли грузовиками без каких-либо водительских прав.

Как сообщили в Пограничном патруле, большинство задержанных имели разрешения на работу (Employment Authorization Documents), полученные во время администрации Джо Байдена. По утверждению ведомства, эти документы больше не являются действительными.

Исполняющий обязанности начальника сектора Юма Дастин Кодл заявил, что операция была направлена на выявление лиц, незаконно находящихся в стране и управляющих коммерческим транспортом.

«Операция Checkmate отражает нашу приверженность защите населения и дорог от водителей, которые незаконно находятся в США и представляют серьёзную угрозу общественной безопасности», — отметил Кодл.

По информации Пограничного патруля, все задержанные были оформлены в соответствии с федеральным законодательством и подлежат депортации.

В ведомстве также напомнили, что Министерство транспорта США недавно ввело новые правила, направленные на предотвращение получения коммерческих водительских лицензий иностранными гражданами, не имеющими права на работу в стране. Федеральные власти заявляют, что эти меры должны повысить безопасность на дорогах и сократить стимулы для нелегальной миграции.