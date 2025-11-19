Белый дом встретится с делегацией православных представителей, которые обвиняют Киев в преследовании верующих

Белый дом подтвердил, что Офис по вопросам веры проведёт встречу с делегацией американских представителей православных церквей, которые заявляют о «религиозных преследованиях» Украинской православной церкви со стороны Киева. Делегация также запросила встречи в Госдепартаменте и на Капитолийском холме, сообщает The Hill.

Украинские власти и проукраинские конгрессмены резко возражают, отмечая, что Россия использует Русскую православную церковь как инструмент влияния и разведки за рубежом. На это же указывают разведслужбы Финляндии и ряд европейских аналитиков.

Некоторые республиканцы требуют от генпрокурора США расследовать возможное влияние Москвы на американские православные общины, включая структуры Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ).

В делегации участвуют представители нескольких церквей, связанных с Московским патриархатом, пишет издание The Hill. Организаторами поездки выступают представители юридической команды, связанной с Украинской православной церковью Московского патриархата, и члены молодёжного крыла Республиканской партии.

Украина в 2024 году запретила деятельность Русской православной церкви на своей территории, утверждая, что её структуры используются Кремлём для пропаганды и коллаборационизма. В отношении священников УПЦ открыто более 170 уголовных дел, часть — по подозрению в сотрудничестве с Россией.

В то же время США официально называют Россию страной, где происходят «особо тяжёлые нарушения религиозной свободы».