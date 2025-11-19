Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине: десятки атак по регионам, есть погибшие

Минувшей ночью российские войска осуществили одну из самых масштабных атак по Украине за последние недели. По данным украинских властей, удары пришлись сразу по нескольким регионам, включая западные области, которые ранее считались относительно безопасными.

Минобороны РФ заявило, что удар был «возмездием» и что использовались ракеты различных типов, включая «Кинжал», крылатые ракеты с самолётов Ту-95МС и Ту-160, а также ударные беспилотники.

Одним из самых тяжёлых эпизодов стал удар по Тернополю, где, по сообщениям СМИ, погибли не менее 20 человек после попадания ракеты в жилые дома. В нескольких регионах зафиксированы разрушения энергетической инфраструктуры, что привело к отключениям электроэнергии.

Украинские ВСУ сообщили, что часть ракет и БПЛА удалось сбить, однако масштабы атаки сделали последствия существенными.