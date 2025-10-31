Почти 100 тысяч молодых мужчин покинули Украину за два месяца после послабления правил выезда

Почти 100 тысяч украинцев призывного возраста покинули страну за последние два месяца после того, как президент Владимир Зеленский подписал закон, смягчающий правила выезда за границу. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на данные польской пограничной службы.

С конца августа наблюдается резкий рост потока мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, пересекающих украинско-польскую границу. Послабление правил призыва вызвало «настоящий исход» среди молодых украинцев, стремящихся избежать мобилизации.

Ранее Верховная Рада Украины приняла изменения в закон о военной службе, которые упростили процедуру временного выезда для определённых категорий граждан, включая студентов и работников критической инфраструктуры. Однако, как отмечают западные СМИ, эти меры также открыли путь для массового бегства молодых мужчин из страны.

Согласно данным польских властей, с начала сентября поток мужчин призывного возраста вырос почти вдвое. Аналитики связывают это с «глубоким кризисом мобилизации» в Украине и усталостью общества от затяжного конфликта.

Массовый отток молодых украинцев может стать серьёзным вызовом для вооружённых сил страны и создать демографические проблемы в будущем.