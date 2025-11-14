США готовятся депортировать украинцев с криминальным прошлым, несмотря на продолжающуюся войну. По данным The Washington Post, первым уже на следующей неделе могут вывезти Андрея Берника, который вырос в Калифорнии, который был ранее осужден за непредумышленное убийство человека. Его адвокаты утверждают, что вместе с ним могут депортировать и других украинцев — возможно, военным рейсом в Украину или Польшу.

По словам посла Украины в США Ольги Стефанишиной, дипмиссии известно примерно о 80 украинцах с окончательными решениями о депортации. Киев сейчас готов принимать их обратно, хотя раньше нередко отказывался подтверждать гражданство таких лиц.

Адвокаты предупреждают: в Украине депортированным может грозить принудительная мобилизация и отправка на фронт. ICE утверждает, что все задержанные проходят предусмотренные процедуры, но детали операций не раскрывает.

По словам WP, Андрей Берник, сообщил, что его готовят к отправке в Польшу с последующей передачей Украине. Он переехал в США ребенком, имел грин-карту и пытался получить украинский паспорт. Берник был осужден за убийство второй степени, но позже его срок сократили за примерное поведение. “Славянский Сакраменто” писал ранее о том, что Верховный суд Калифорнии округа Сакраменто, приговорил Берника к 20 годам лишения свободы за убийство второй степени плюс от 25 лет до пожизненного заключения, общий срок тюремного заключения от 45 лет. Однако, в 2022 г. губернатор Ньюсом смягчил приговор Бернику до 15 лет.

Берник Андрей признан виновным в убийстве второй степени

Случай произошёл на парковке супермаркета в Сакраменто в 2006 г., где Берник Андрей и его отец, Стефан Берник, встретились с Валерием Пиштоем из-за спора о продаже бизнеса. После словесной перепалки завязалась драка, в ходе которой Пиштой получил серьёзные травмы.

Во время последующего конфликта на парковке Берник Андрей выстрелил из своего оружия, в результате чего погиб Юрий Довгань. Берник Андрей позднее признал, что не целился в конкретного человека, но убил его случайно, думая, что защищает отца.

Присяжные признали Берника Андрея виновным в убийстве второго уровня и умышленном применении огнестрельного оружия, что привело к смерти. Суд приговорил его к 45 годам пожизненного заключения: 20 лет за убийство и 25 лет за использование оружия.

«Я понимаю, что меня депортируют. Но не в зону боевых действий», — сказал он.

Берник остаётся под стражей, депортация невозможна – адвокаты

Андрей Берник находится в заключении иммиграционной службы (ICE) более восьми месяцев после условно-досрочного освобождения губернатором Калифорнии. Его депортация в Украину невозможна из-за продолжающейся войны, а другие страны, включая Испанию, Мексику и Канаду, отказались его принять. Эль-Сальвадор также не согласился на приём, а депортация туда противоречила бы международной Конвенции против пыток.

Юристы Берника отмечают, что дальнейшее удержание незаконно, так как его депортация в «разумно предсказуемом будущем» не возможна. ICE пыталась оправдать задержание угрозой для общества и перспективами дипломатических переговоров, но Верховный суд США в аналогичных делах отклонил такие аргументы.

Адвокаты требуют немедленного освобождения Берника под условия, подчеркивая, что правительство не может достоверно прогнозировать, куда и когда его могут депортировать, и что продолжение содержания под стражей нарушает закон. Адвокаты заявляют, что он боится быть убитым на войне и опасается преследования в Украине как русскоязычный иностранец. Его дальнейшая судьба остаётся неизвестной.

Так как Украина не всегда подтверждает гражданство, депортация преступников зачастую срывается. Сейчас ситуация изменилась: суды отмечают, что Киев стал значительно более сговорчивым, а США вложили миллиарды долларов в поддержку Украины, поэтому запросы на депортацию выполняются, подчеркивает WP. По подсчетам “Славянского Сакраменто” в первой половине 2025 года из США ICE депортировало свыше ста украинских беженцев.