Губернатор Флориды Рон Десантис подписал закон против иностранного влияния, затрагивающий Россию

Губернатор Флориды Рон Десантис подписал закон Foreign Interference Restriction and Enforcement Act (HB 905), направленный на ограничение влияния государств, которые власти штата относят к «странам, вызывающим обеспокоенность». В этот список включены Россия, Китай, Иран, Северная Корея, Куба, Сирия и Венесуэла.

Новый закон вступит в силу 1 июля 2026 года и вводит ряд ограничений в отношении граждан, организаций и структур, связанных с указанными странами.

Согласно документу, во Флориде запрещается заключение договоров о суррогатном материнстве, если одной из сторон является гражданин или резидент страны, включённой в перечень «государств, вызывающих обеспокоенность». Ограничения также распространяются на некоторые процедуры усыновления.

Закон усиливает ранее введённые меры, касающиеся владения недвижимостью и сельскохозяйственными землями. В частности, гражданам и организациям, связанным с российским государством и другими указанными странами, запрещается приобретать сельскохозяйственные участки и недвижимость вблизи военных объектов и объектов критической инфраструктуры.

Кроме того, государственным служащим, сотрудникам органов власти и кандидатам на выборные должности запрещено принимать подарки, оплату поездок и иные материальные выгоды от представителей этих государств.

Документ также предусматривает дополнительные ограничения для образовательных учреждений. Государственным университетам предписано сообщать о студентах по визам, подозреваемых в поддержке террористической деятельности, а также ограничивается сотрудничество учебных заведений с организациями из стран, включённых в перечень.

Отдельное положение закона прекращает программы городов-побратимов и регионального сотрудничества между муниципалитетами Флориды и странами, признанными «государствами, вызывающими обеспокоенность».

Комментируя принятие закона, Десантис заявил, что Флорида остаётся целью иностранного шпионажа и попыток внешнего влияния. По его словам, особую обеспокоенность властей штата вызывают Китай, Россия, Иран, Северная Корея, Куба, Сирия и Венесуэла.

Закон также предусматривает ужесточение уголовной ответственности за преступления, совершённые в интересах иностранных правительств или иностранных террористических организаций, а также требует регистрации агентов иностранных государств на уровне штата.