В интервью с ведущим подкаста «Брат ТВ» Игорем Вороновым Руслан Гуржий рассказал о жизни русскоязычной диаспоры в Сакраменто, её политических настроениях и общественных проблемах.

Жизнь русскоязычной диаспоры в Сакраменто: политика, церковь и правда без прикрас.

В рамках программы «Встречи в студии» ведущий Игорь Воронов беседует с редактором интернет-издания «Славянское Сакраменто» Русланом Гуржий, известным своими расследованиями и острыми публикациями о жизни славянской диаспоры в США. Беседа затрагивает широкий спектр тем — от источников информации и угроз журналисту до политических взглядов, религии и коррупции внутри общины.

Информационная честность и угрозы

Руслан Гуржий подчеркивает, что его работа основана исключительно на официальных источниках — материалах судов, полицейских отчётах, аудио- и видеоинтервью. Он видит свою задачу в борьбе с фейками, которые, по его словам, «в славянской диаспоре распространяются со скоростью молнии, а наполовину — ложь». Журналист признаётся, что из-за публикаций о преступлениях и скандалах в общине ему неоднократно угрожали, однако это не заставило его изменить подход к освещению событий.

Политика, Россия и «красная зараза»

Значительная часть интервью посвящена политическим взглядам Руслана Гуржий. Он резко критикует пропаганду “русского мира” в США и считает, что «коммунистическая зараза» продолжает жить в виде советских праздников — 9 мая, 23 февраля, 1 мая. По его словам, Россия потеряла свой потенциал, превратившись в страну, где нет промышленности и науки, а «все мозги давно утекли в Кремниевую долину».

Особое возмущение у Гуржий вызывает поведение эмигрантов, бежавших от советской системы, но в Америке вновь восхваляющих Кремль. «Ностальгия лечится билетом Сакраменто–Москва за 700 долларов», — иронизирует он. Журналист рассказывает, как сам когда-то пытался “вернуться к корням” и пожил в России, но быстро разочаровался — «люди там не уважают себя и живут по-рабски».

Украина: свобода, коррупция и разочарование

Побывав недавно в Украине, Гуржий говорит о глубокой коррупции, которая, по его мнению, усилилась после Майдана. Он критикует Петра Порошенко за невыполненные обещания и двойные стандарты власти. По его словам, украинцы начинают осознавать, что главная проблема — «не в Путине, а в нас самих», ведь продажность и лицемерие пронизывают систему. Обсуждая Майдан, Воронов выдвигает версию о возможной российской спецоперации, и Гуржий не исключает, что Кремль действительно использовал протесты как предлог для захвата Крыма.

Мошенничество и церковная коррупция

Самая эмоциональная часть интервью — разговор о мошенничествах в славянской диаспоре. Гуржий подробно рассказывает о деле семьи Кузьменко и других фигурантах, обвинённых в краже личных данных и оформлении фиктивных ипотек. Он заявляет, что пострадали десятки пожилых и малоимущих русскоязычных жителей Сакраменто, которые потеряли дома и кредитную историю.

Особую критику вызывает деятельность церковных лидеров, которых он обвиняет в покрывательстве и коррупции. По словам Гуржий, многие пасторы и миссионеры Сакраменто связаны с финансовыми аферами и «ворочают миллионами под прикрытием благочестия». Журналист приводит примеры пасторов, осуждённых за сексуальные преступления, и утверждает, что в судах есть конкретные доказательства их вины. Он отмечает, что попытки представить это как «подставу» несостоятельны, поскольку «американское правосудие работает на доказательствах, а не слухах».

Казачество, РПЦЗ и влияние Кремля

После громкой публикации о казачьих организациях в Калифорнии Гуржий столкнулся с сильным общественным резонансом. Он связывает деятельность этих групп с пропагандой Кремля и влиянием Русской Православной Церкви Заграницей. По его словам, в Сакраменто, Портленде проводятся военно-патриотические лагеря, где дети ходят с оружием — от Калашниковых до винтовок Мосина. Гуржий утверждает, что за этим стоят эмиссары Москвы, включая местных «атаманов» и представителей РПЦЗ, действующих под видом духовного служения. Он считает, что объединение РПЦ и РПЦЗ в 2007 году было политическим проектом Владимира Путина, направленным на укрепление влияния России среди эмигрантов.

Проблемы молодежи и бездействие церквей

Гуржий резко критикует пассивность крупных славянских церквей Сакраменто, которые, по его словам, «строят дворцы, но не открывают репцентры». Он рассказывает о многочисленных трагедиях, связанных с наркоманией среди молодежи, и упрекает пасторов в том, что они даже «продают места на кладбище». В то же время он приводит церковь “God Will Provide” в пример как исключение: она активно создает реабилитационные центры и сотрудничает с американскими властями, заслужив их уважение.

Призыв к правде и действию

В заключение Руслан Гуржий призывает членов общины проверять факты, обращаться к судебным архивам и не верить слухам. Он обвиняет религиозных лидеров в манипуляции, когда те, попав под следствие, нанимают дорогих адвокатов и «прячутся за церковной вывеской».

«В Сакраменто создана перевернутая реальность — ложь, лицемерие и жажда наживы», — говорит Гуржий. По его словам, именно поэтому он решил покинуть город, чтобы «не находиться среди цинизма». Он завершает интервью заявлением, что «Славянское Сакраменто» остаётся независимым голосом общины, не берёт деньги за публикации и сбор средств, и будет продолжать говорить правду — даже если за это угрожают.