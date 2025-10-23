В Техасе арестован 49-летний Джон Пол Шепток, церковный служитель и певец, родившийся без рук, которого обвиняют в преступлениях, связанных с детской порнографией.

Шепток служил музыкальным служителем в первой баптистской церкви города Монтгомери и был известен своими вдохновляющими выступлениями. Он регулярно выступал на религиозных мероприятиях и в 2022 году исполнил гимн США на митинге Дональда Трампа.

Согласно материалам расследования, против Шептока выдвинуты обвинения в хранении, производстве и распространении материалов, содержащих сексуальное насилие над детьми.

Следствие началось после того, как в августе 2025 года в офис шерифа округа Монтгомери поступил анонимный сигнал. 26 сентября детективы попытались задержать подозреваемого по месту жительства, однако его там не оказалось. Позже его арестовали в женской тюрьме города Гейтсвилл, где он проводил богослужение для заключённых.

После ареста в церковь поступило новое заявление — от взрослого прихожанина, также связанного с деятельностью Шептока.

В администрации церкви заявили, что Шепток был немедленно отстранён от всех обязанностей, а руководство сотрудничает с правоохранительными органами.

Арест вызвал широкий общественный резонанс, поскольку многие СМИ в заголовках подчёркивали физическую особенность Шептока, называя его «певцом без рук».