Главная головная боль и проблема Украины – отнюдь не соседняя Россия или Путин со своими вежливыми человечками у восточных границ страны. Самая настоящая и головная проблема Украины – это повальная коррупция в органах власти на всех уровнях. Это сегодня признают даже самые активные борцы за независимость страны.

Я попадаю в Киев в самый разгар борьбы Михаила Саакашвили против существующего режима Петра Порошенко в конце 2017 г. Именно – режима, как многие украинцы тогда называли правление “шоколадного короля” этой восточно-европейской страны.

Центр Киева был оккупирован войсками МВД, рестораны, гостиницы и другие общественные места буквально кишели агентами СБУ и ФСБ, на крышах домов и на высотках расставлены правительственные снайперы. В подворотнях ждут своего времени войска МВД. Многие украинцы считают нынешнюю власть еще хуже, чем власть предыдущего президента Виктора Януковича, который в 2014 г. позорно бежал из страны.

По запруженным столичным улицам мы проехали на Европейскую площадь, где собирались десятки тысяч жителей Киева, чтобы принять участие в шествии “Марш за будущее”, возглавляемым партией “Рух Новых Сил”, под руководством Михаила Саакашвили. Google Карты привели нашу группу в сторону массовой демонстрации, однако регулировщики скомандовали отправляться в объезд. Наконец, с помощью одного из местных таксистов, продиктовавших нам маршрут по телефону, мы добираемся на площадь.

Сразу же за нами увязались сотрудники СБУ, которых можно было опознать по классическим повадкам агентов спецслужб – теплым кожаным курткам и кепкам-блинам на голове.

Экскурсию по мятежному Киеву нам провел Алексей Тарасов – ветеран Евромайдана и АТО, бывший инструктор батальона “Торнадо”. Алексей Тарасов в составе добровольческого военного подразделения был брошен нынешними властями во время выхода из Иловайского котла, бои в котором считаются одними из самых ожесточенных во время АТО. Бойцов типа Тарасова порошенковская власть считает уголовниками и военными преступниками, однако Тарасов и его сослуживцы заявляют, что нападки властей связаны с тем, что торнадовцы одними из первых вскрыли факты чудовищной коррупции среди высших эшелонов украинской власти.

Например, Тарасов утверждает, что в ходе военных операций он и его бойцы задержали, как минимум, несколько железнодорожных составов со снарядами, шедшими из Украины в ДНР. К преступной торговле, по словам Тарасова, был причастен тогдашний президент Петр Порошенко и весь высший военный состав страны.

Майдан перед Верховной Здрадой

Совместно со своими единомышленниками, мечтающими свергнуть власть мирным путем, Алексей Тарасов находился в палаточном лагере прямо у Верховной рады, которую украинцы называют не иначе как “Верховной Здрадой”, то есть “Верховным предательством”. Украинская власть, менявшаяся несколько раз с момента получения страной независимости в 1991 г., сегодня продолжает подвергаться очередному натиску гражданских сил. Пикетчики стояли под стенами Рады уже на протяжение нескольких месяцев и намеревались заставить власти отменить депутатскую неприкосновенность, ввести пропорциональную систему выборов по открытым спискам и создать антикоррупционный суд.

Репутация Петра Порошенко, финансировавшего последнее восстание против коррумпированной власти Виктора Януковича, скатилась до нуля. Чудовищная коррупция, захват предприятий, бизнесов, взвинчивание цен на “социалку”, неспособность разрешить кризис на Востоке страны, а также открытая торговля с Россией и вражескими силами – все это понуждало тогдашнюю власть нанимать Национальную гвардию на охрану президентских кортежей. Последней каплей народного возмущения стала тайная поездка семьи Петра Порошенко на Мальдивы.

“В то время, как в стране идет война, Порошенко отдыхает на Мальдивах”, “Покупаешь в России – финансируешь врага”, “Беда Украины в том, что ею управляют (не)люди, которым она не нужна”, “Я не покупаю Roshen,” – этими и другими подобными лозунгами были увешаны улицы Киева. Я рядом (эта часть “ Я Радом с зрадой” кажется лишней, потому что далее в этом предложении не получает никакого развития или раскрытия с “Здрадой”, на территории палаточного городка сторонников Михаила Саакашвили вывесили гигантских размеров банер, который гласил: “Украина – без олигархов”.

Похоже, под конец второго десятка “незалежности” украинцы начали понимать, что разъедающая страну коррупция является более страшным врагом, чем Владимир Путин с его зелеными человечками.

В палаточном лагере, насчитывавшим несколько десятков “куреней”, созданных наподобии военно-полевого расположения, мы разговаривали с украинцами, американцами, а также с выходцами из Грузии.

Один из них – Анзор Саришвили, занимавший “намет” “Запорожье”. 63-летний революционер рассказал о разительных переменах в своей родной стране [Грузии], которые удалось провести в жизнь благодаря усилиям Михаила Саакашвили. По мнению Саришвили, народ Украины пока несознателен и в своей массе не готов к кардинальным переменам.

Другой волонтер – Влад Железный, приехавший из Огайо и мечтавший поднять свою страну и сражаться против ее врагов в рядах Корпуса капелланов, однако он на тот момент являлся волонтером среди местных революционеров.

Стоит сказать, что несмотря на то, что западные страны предали украинцев, не вступившись за территорию Крыма, позиции США и Евросоюза в Украине сильны как никогда. На улицах, в автомобилях, демонстрациях – повсюду можно было увидеть флаги США и ЕС.

Проходя мимо администрации президента, Кабинета Министров, Верховной рады, невозможно не заметить массивное присутствие военизированных сил. Говорят, тогдашний президент опасался нового восстания и якобы уже сидел на чемоданах.

“Только бежать Порошенко некуда, – заявил на многочисленном митинге Саакашвили, – Запад его не примет, а Россия – подавно.”

Впрочем, тогда Саакашвили был задержан украинскими “зелеными человечками” в центре Киева и депортирован в соседнюю Польшу.

На прощание бывший глава Одесской области оставил Порошенко пугающее пророчество: “Когда во время прошлого Майдана я прибыл в Украину, президент Янукович выгнал меня из страны. И где же сейчас Янукович?»

В то время как командир “Торнадо” сидит в тюрьме Киева, а некоторые его бойцы получили длительные сроки, Тарасов остается на свободе и борется за новую Украину – без пропутинского влияния и коррумпированных олигархов.

Наконец, 18-го февраля года, во время очередного протестного марша в центре Киева, когда палаточный лагерь на ул.Грушевского опустел, туда ворвалась полиция и предприняла попытку штурма. К счастью, все обошлось без крови, однако лагерь сторонников Саакашвили продолжительное время являлся костью в горле украинского правительства, указывая на настоящую причину всех бед современной Украины.

Но несмотря на все козни власть имущих, народ Украины продолжает борьбу за свое будущее.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com