Стартап-студия ActionSpot из Сан-Хосе, акцентирующая внимание на развитии IT-проектов в сферах больших данных, искусственного интеллекта, виртуальной реальности и кибербезопасности, провела презентацию, представив десяток идей, способных изменить существующие индустрии.

Стартаперам давалось ровно 4 минуты, чтобы описать проблему, которую их продукт собирается решить, презентовать идею, спрогнозировать масштабируемость модели и доход, рассказать про команду и, естественно, попросить финансирование у присутствующих венчурных инвесторов. Ну и, конечно, впечатлить инвесторов из Bay Angels.

Экспертное жюри во главе с известным в IT-среде экспертом по инвестициям в начинающие компании, бизнес-ангелом Максом Шапиро (Incubator Co), оценивало выступления основателей стартапов.

По словам Макса Шапиро, у которого за плечами проекты PeopleConnect, Runway Incubator, PitchForce, а также десятки стартапов, получивших финансирование на раннем этапе, успешный питч должен быть лаконичным: в течение первых 10 секунд раскрывать проблему, которую решает стартап, показывать, что с ней сталкивается значительное количество людей, описывать рынок и перспективы — другими словами, убедить инвесторов, что их вложения принесут прибыль и чем скорее, тем лучше.

Среди представленных проектов прозвучали идеи по революционному изменению систем здравоохранения, детского обучения, искусственного интеллекта, фитнеса, виртуальной реальности и других сфер.