Администрация Трампа усиливает контроль над иностранцами и иммигрантами в США

Администрация президента Дональда Трампа объявила о серии мер по ужесточению контроля над иностранными гражданами и иммигрантами, находящимися в США.

Госдепартамент США начал пересмотр данных более чем 55 миллионов обладателей действующих виз на предмет нарушений, которые могут привести к аннулированию визы и депортации. Проверка охватывает туристов, студентов и участников обменных программ, с целью выявления нарушений сроков пребывания, преступной деятельности или участия в террористической деятельности. «Мы рассматриваем все доступные данные, включая правоохранительные и иммиграционные записи, а также любую информацию, появившуюся после выдачи визы, указывающую на возможную непригодность», — заявили в ведомстве.

В связи с ростом числа иностранных водителей коммерческих грузовиков и участившимися смертельными ДТП, США приостановили выдачу рабочих виз для этой категории работников. По словам секретаря Марко Рубио, меры направлены на защиту жизни американцев и поддержку доходов местных водителей.

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) также объявила об ужесточении правил проведения собеседований для беженцев, лиц, получивших убежище, и их семей, подающих заявление на получение статуса постоянного жителя (форма I-485). Новые правила вступили в силу немедленно и направлены на усиление защиты от мошенничества, искажения данных и угроз национальной безопасности. Обновления согласуются с Исполнительным указом № 14161 «О защите Соединённых Штатов от иностранных террористов и других угроз национальной и общественной безопасности».

Кроме того, администрация США ввела новые процедуры для иммигрантов, претендующих на законное постоянное место жительства через брак с гражданами США. Федеральные власти получили право начать процедуру депортации для лиц, не имеющих легального статуса, при выявлении несоответствий в документах или нарушений иммиграционного законодательства.

Эти меры являются частью более широкого курса администрации Трампа на усиление контроля за иностранцами в стране и защиту национальной и общественной безопасности.