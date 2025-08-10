Вашингтон: защита религиозных беженцев из стран бывшего СССР

В Вашингтоне, округ Колумбия, продолжается встречи и переговоры, направленные на защиту прав религиозных беженцев и эмигрантов из стран бывшего Советского Союза, оказавшихся в США без законного статуса. Представители христианских организаций, в первую очередь протестантских и православных общин, добиваются прекращения депортаций тех, кто прибыл в страну по религиозным причинам и столкнулся с угрозой высылки в связи с изменением миграционной политики.

Подробности — в эксклюзивном интервью «Славянскому Сакраменто»:

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, активисты общественной организации ARRC представили американским властям обновленную статистику и факты о преследованиях верующих в Украине, России и других странах региона.

По итогам встреч с представителями Комиссии по религиозной свободе и Госдепартамента США достигнута договорённость, что списки задержанных Иммиграционной полицией (ICE) и скрывающимся в США по религиозным мотивам будут рассматриваться для освобождения.

Кроме того, ведутся переговоры о сотрудничестве с еврейской международной организацией HIAS, чтобы объединить усилия в защите беженцев. Проект «Исход 2», возглавляемый Борисом Перчаткиным, продолжает миссию по спасению людей, отказавшихся от участия в вооружённых конфликтах и ищущих легализацию в США.

Организация призывает церкви и частных лиц к поддержке и финансированию работы, подчеркивая, что главной преградой остаётся нехватка средств. Цель — помочь тысячам людей избежать депортации, получить легальный статус и защитить своё право на свободу вероисповедания.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com