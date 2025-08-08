Согласно новой политике администрации Трампа, а точнее — новому руководству Службы гражданства и иммиграции США (USCIS), опубликованному в начале недели, федеральные иммиграционные власти могут начать процедуру депортации иммигрантов, не имеющих легального статуса и подающих заявление на получение статуса резидента через заключение брака. Это правило вступило в силу в день публикации, то есть 4 августа, и распространяется на иммигрантов, претендующих на законное постоянное место жительства через членов семьи.

Согласно пункту 3 нового руководства USCIS:



“Заявители и иностранные бенефициары должны знать, что семейная петиция не предоставляет иммиграционный статус и не препятствует высылке”.

Это нововведение распространяется как на находящиеся на рассмотрении запросы, так и на запросы, поданные 1 августа или позднее, сообщает NBC News со ссылкой на заявление USCIS, данное изданию. По словам USCIS, новая политика “направлена на обеспечение целостности иммиграционной системы США посредством усиления проверки и скрининга для предотвращения, выявления и пресечения иммиграционного мошенничества и угроз нашей национальной безопасности и общественному порядку”.

“Мошеннические, легкомысленные или иным образом необоснованные петиции на получение иммиграционной визы по семейным обстоятельствам подрывают доверие к семейным путям получения статуса законного постоянного жителя (LPR) и разрушают иммиграционную систему Соединённых Штатов. USCIS должна гарантировать, что соответствующие требованиям браки и семейные отношения являются подлинными, поддаются проверке и соответствуют всем применимым законам,” — говорится в сообщении агентства от 1 августа.

По мнению специалистов по миграционной политике, таким образом администрация Трампа даёт понять нелегальным иммигрантам, что им следует задуматься о том, чтобы отказаться от жизни в США и вернуться на родину, если они рассматривали вариант замужества или женитьбы на гражданине страны.

Другой важный момент — эта политика коснётся не только иммигрантов, которые нелегально въехали в страну и пытаются получить грин-карту, чтобы остаться, но и заявителей, чьи законные визы истекают, пока они ждут решения по грин-картам.