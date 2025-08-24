Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3 350 управляемых ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) на сумму около $850 млн. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Ракеты класса «воздух-воздух» обладают дальностью действия до 450 км и должны быть поставлены Киеву в течение ближайших шести недель. Сделка направлена на усиление обороноспособности Украины в условиях продолжающейся войны.

По данным издания, поставки сопровождаются определёнными условиями со стороны Вашингтона. В частности, речь идёт о контроле применения вооружений и ограничениях на использование ракет для ударов по территории России.

Официальный Киев пока не прокомментировал детали соглашения, однако ранее президент Владимир Зеленский на встрече в Белом доме выразил надежду на «дальнейшее расширение военной поддержки со стороны США».