Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) объявила об ужесточении правил проведения собеседований для беженцев, лиц, получивших убежище, и их семей, подающих заявление на получение статуса постоянного жителя (форма I-485). Новые правила вступают в силу немедленно и направлены на восстановление единого и более строгого уровня проверок и процедур безопасности. Обновление политики отражает стремление USCIS усилить защиту от мошенничества, искажения данных, а также угроз национальной и общественной безопасности.

Согласно официальному заявлению, это изменение согласуется с Исполнительным указом № 14161 «О защите Соединённых Штатов от иностранных террористов и других угроз национальной и общественной безопасности».

Представитель USCIS Мэттью Трагессер подчеркнул: «Мы обязаны каждому американцу обеспечить чувство безопасности и уверенности. Мы стремимся к тому, чтобы все иностранцы, желающие въехать в США или уже находящиеся на территории страны, соблюдали законы и проявляли честность. Мы возвращаемся к самым жёстким и надёжным методам проверки в рамках процедур предоставления убежища и беженства».

В новых инструкциях USCIS более чётко обозначает случаи, при которых требуется назначение собеседования. Среди оснований — невозможность подтвердить личность заявителя через иммиграционное досье, базы данных USCIS или другие источники; указание нового имени; наличие противоречивых или множественных личностей, не подтверждённых официальной сменой имени.

Также интервью будет проводиться, если иммиграционные записи не позволяют подтвердить статус беженца, либо есть подозрение, что он был получен посредством обмана или предоставления ложной информации. Поводом для собеседования станут и результаты проверки отпечатков пальцев, если они указывают на возможную недопустимость к въезду или если отпечатки дважды были признаны неидентифицируемыми.

Интервью потребуется и в случае, если офицер не может определить допустимость заявителя без личного общения — например, при недостаточных или неясных ответах на предыдущие запросы.

Особое внимание уделяется случаям, когда заявитель является гражданином или ранее проживал в стране, признанной спонсором терроризма, либо если имеются конкретные опасения, связанные с угрозами национальной безопасности или террористической деятельностью.

В целом данная политика свидетельствует о возвращении к более строгому контролю и индивидуальной проверке в сфере иммиграции, особенно в отношении уязвимых групп населения. При этом USCIS подчёркивает, что сохраняет приверженность своим гуманитарным обязательствам, сочетая их с усиленными мерами безопасности. Более подробную информацию можно найти в официальном уведомлении USCIS.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship