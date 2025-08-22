США приостанавливают выдачу рабочих виз для водителей грузовиков на фоне смертельных аварий с иностранцами

Секретарь США Марко Рубио объявил о немедленной приостановке выдачи рабочих виз для водителей коммерческих грузовиков. По его словам, рост числа иностранных водителей, работающих на больших грузовиках в США, представляет угрозу для жизни американцев и подрывает доходы местных водителей.

Решение последовало после серии трагических ДТП с участием водителей-иностранцев.

Во Флориде водитель грузовика Харжиндар Сингх, выходец из Индии, обвиняется в непредумышленном убийстве после аварии на трассе Florida Turnpike, в которой погибли три человека. По данным властей, Сингх в 2018 году незаконно пересёк границу США и позже получил коммерческие водительские права в Калифорнии. Следствие установило, что водитель совершил запрещённый разворот, в результате чего его грузовик столкнулся с минивэном. Сингх находится под арестом и ожидает суда в Калифорнии.

В Алабаме, 6 мая, в городе Томасвилл произошло ещё одно смертельное ДТП с участием грузовика. На шоссе 43 большегрузный автомобиль с прицепом въехал в четыре машины, остановившиеся на красный свет. В результате погибли две женщины, ещё четыре человека получили травмы. Грузовик принадлежит компании 4 US Transportation Company из Чикаго и перевозил двух граждан Украины, находящихся в США по рабочим визам: 45-летнего водителя Андрия Дмитерко и 31-летнего пассажира Дениса Кучера. Дмитерко арестован и обвиняется в двух случаях непредумышленного убийства.

Следственные органы, включая ФБР, ALEA, ALDOT и полицию Томасвилла, изучают данные с “чёрной коробки” грузовика для установления скорости и других деталей происшествия. Федеральный департамент транспорта начал проверку компании из Чикаго, которой принадлежит грузовик. Дмитерко получил возможность выйти под залог в $100 000, однако остаётся под стражей по запросу иммиграционной службы ICE.

Ранее президент Трамп подписал указ об ужесточении требований к знанию английского языка для водителей коммерческих грузовиков, что также направлено на повышение безопасности на дорогах.



