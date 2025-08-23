В Сакраменто открыли новый жилой комплекс для людей, оказавшихся без крыши над головой или находящихся в зоне риска. Бывший мотель Rodeway Inn на Howe Avenue был преобразован в дом под названием Powell’s Landing, включающий 69 студий для бывших бездомных и одну квартиру для управляющего — всего 70 единиц жилья.

Проект реализован в результате сотрудничества городских, окружных и штатных властей. На открытии присутствовали представители администрации, общественных организаций и фонда по борьбе с бездомностью. «Благодаря $3,2 миллионам из программы HHAP-4, за которые я боролся, это жильё обеспечит наших соседей необходимой поддержкой: доступом к психиатрической помощи, профессиональному обучению и стабильности, чтобы восстановить свою жизнь», — заявил заместитель мэра Сакраменто Эрик Герра.

Общая стоимость реконструкции составила $20,3 миллиона, выделенные Департаментом жилищного строительства и развития общин Калифорнии в рамках программы Homekey. Эти средства пошли на приобретение и обновление здания. Дополнительно город Сакраменто направил $3,2 миллиона из программы Homeless Housing, Assistance and Prevention Program (HHAP-4).

Новый жилой комплекс будет находиться под управлением некоммерческой организации Hope Cooperative, специализирующейся на предоставлении жилья и психиатрических услуг. Жильцы Powell’s Landing получат не только собственное жильё, но и комплексную поддержку: медицинскую и психиатрическую помощь, лечение зависимостей, а также обучение жизненным навыкам.

Для заселения в Powell’s Landing доход жителей не должен превышать 30% от среднего уровня дохода в округе Сакраменто. Таким образом, проект ориентирован на наиболее уязвимые слои населения, которые чаще всего оказываются на улице.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship