Чего опасаются русскоязычные ЛГБТ-представители при администрации Трампа?

Избрание Дональда Трампа в президенты вызывает тревогу и серьезные опасения в среде ЛГБТК+, среди которых немало людей с постсоветского пространства, из-за резких высказываний Трампа в их адрес (достаточно вспомнить его слова “Я попрошу Конгресс принять законопроект, устанавливающий, что единственными полами, признаваемыми правительством США, являются мужской и женский, назначаемые при рождении.”), а также обещаний изменить законодательство, касающееся прав сексуальных меньшинств.

Как заявления Трампа могут затронуть иммигрантов в ЛГБТК+ сообществе рассказала иммиграционный адвокат Юлия Николаева, в своем недавнем интервью со “Славянским Сакраменто”.

В Калифорнии победа Дональда Трампа вызвала незамедлительную реакцию у руководства штата. Так, 7 ноября губернатор Гэвин Ньюсом и генеральный прокурор Роб Бонта заявили, что они принимают защитные меры перед приходом новой администрации. Губернатор Ньюсом созывает специальную сессию 2 декабря для защиты ценностей Калифорнии, включая основные гражданские права, репродуктивную свободу, действия по борьбе с изменением климата, семьи иммигрантов и многое другое. А Роб Бонта сказал, что в рамках подготовки к новым федеральным действиям весь прошлый год его офис рассмотрел более 120 исков, поданных штатом во время первого срока Трампа, 2016-2020 гг.

Одновременно социальные сети кишат сообщениями о резком всплеске обращений на горячие линии психологической помощи от представителей ЛГБТК+ сообщества в связи с возросшим беспокойством по поводу результатов выборов.

В одном из самых русскоязычных городов США — в Западном Голливуде — местные чиновники и активисты провели собрание на 25 ноября, посвященное обсуждению различных проблем, с которыми сталкиваются ЛГБТК+ сообщества на постсоветском пространстве.

В связи с ростом этих страхов и опасений я провел встречу с русскоязычными представителями ЛГБТК+ сообщества в США, одновременно являющимися иммигрантами, чтобы узнать, что они думают и собираются предпринимать в сложившейся ситуации.

“Это никак не соответствует базовым понятиям о правах и свободах в XXI веке”

Сергей – из Беларуси, более двух лет он живет в Лос-Анджелесе, где он занимается актерской деятельностью.

Он внимательно следил за дебатами и выступлениями кандидатов и был уверен, что Дональд Трамп не станет президентом США. По его мнению, во время избирательной кампании Трамп довольно резко высказывался в отношении людей разных национальностей и иммигрантов и у него было слишком много популистских лозунгов. Но многие американцы голосовали за экономические изменения.

Так, он отмечает, что среди республиканцев много людей, которые считают целесообразным снижение налогов, что, по мнению Сергея, является правильной инициативой. А вот предложения, урезающие права женщин, представителей сексуальных меньшинств и мигрантов кажутся ему дикими. “Это никак не соответствует базовым понятиям о правах и свободах в XXI веке,” отметил он.

Как и многие избиратели, Сергей не спал в ночь подсчета голосов и обдумывал дальнейшие варианты развития событий.

“Становилось понятно, что побеждает Трамп. Когда я понял, что люди, которые поддерживают агрессивные высказывания, находятся в большинстве, я начал сильно переживать. Я проснулся среди ночи и увидел проценты, которые набрали кандидаты. Я вспомнил все свои детские страхи и буллинг в родной стране. В любой момент тебя могли оскорбить, толкнуть,” – вспоминает он.

На днях актер встречался с психотерапевтом, в откровенном разговоре Ульянов рассказал специалисту о своих страхах, из-за которых в свое время он покинул родную страну. Но детские страхи остались с ним на всю жизнь.

За прошедшие несколько месяцев Сергей встречал радикально настроенных республиканцев в Лос-Анджелесе, которые могли оскорблять людей из-за цвета глаз или кожи.

“Ощущения от встреч с такими людьми разбудили во мне звериный страх. Последние недели я с этим разбираюсь,” — подчеркнул Ульянов.

Недавно Сергей получил статус беженца в США, это стало возможным благодаря поддержке сообщества ЛГБТК+. Ульянов дает рекомендации соотечественникам относительно получения грин-карты и разрешения на работу: он настоятельно советует подавать свои документы до официального вступления Трампа на пост президента.

Сам он считает, что приехал в Штаты в удачное время, поскольку менее чем за два года ему удалось получить политическое убежище. Этот период он называет “мягким”. По приезду в Америку Сергей познакомился с семьёй из Остина, Техас. Это была традиционная современная американская семья республиканских взглядов, они были далеки от ЛГБТ- тем, но с удивлением слушали рассказы Ульянова о преследовании и буллинге представителей сексуальных меньшинств в других странах. Первые восемь месяцев мигрант передвигался на велосипеде, и тогда новые знакомые подарили ему автомобиль.

Сергей уверен, что необходимо делиться своим опытом и больше рассказывать о себе. Таким образом, можно оказывать влияние на мнения людей, в том числе коренных американцев.

Однако, он отмечает, что большинству людей интересно смотреть бытовые видео, а не ролики активистов, которые пытаются отстаивать права и свободы. “Обвинять в этом кого-либо нельзя. Вопрос в том, куда мы уйдем дальше с таким подходом,” — задумывается Сергей.

Он делится своим наблюдением о том, что большинство людей, которые получили грин-карту, не рассказывают о способе ее получения. В сообществе ЛГБТК+, состоящем из людей, которые приехали из республик бывшего Советского Союза, до сих пор есть много проблем. Очень много фактов, когда люди стесняются и не могут публично заявить о себе, своей ориентации, т.е. они не принимают сами себя.

Сергей вспомнил историю громких заголовков насилия над представителями ЛГБТК+ в Чечне в 2016-2017 годы. Убежать смогла лишь часть людей, а многие перед смертью были схвачены и держались в заточении. В то время возле консульства России в Сан-Франциско по инициативе американцев проводились акции в поддержку представителей сексуальных меньшинств с просьбами спасти тех россиян; в них участвовало много калифорнийцев, но было невозможно найти хоть одного русскоговорящего. “Как так получается, что представители ЛГБТК+ сообщества, приезжают в США и получают убежище в этом контексте, после чего растворяются и мало проявляют активность в общественных акциях?”- задается вопросом Сергей.

“Я являюсь вонючей иммигранткой, собакоедкой и котоедкой…”

Скарлетт – трансгендерная женщина из Нью-Йорка. Она считает, что поддержка Дональда Трампа большинством американцев может рассматриваться как победа диктатуры и фашизма. По ее мнению, обсуждать выбор этих людей не имеет смысла.

Однако она не один раз общалась со знакомыми, которые поддерживают Трампа, но так и не смогла услышать вразумительный ответ о положительных моментах его политики. Охременко подозревает, что такие люди — лузеры, которые, возможно, на сознательном или бессознательном уровне хотят уничтожить Америку.

“Исходя из деклараций господина Трампа, я являюсь вонючей иммигранткой, собакоедкой и котоедкой. Это я не придумала, это было сказано с трибуны, под аплодисменты 20-тысячной толпы в Мэдисоне,” – сказала Скарлет.

Охременко считает, что проблема не в партии. Становление Америки, по ее словам, в основном осуществлялось республиканцами, но сегодня Республиканской партии не существует, а вместо нее есть явление, называемое трампизмом. “Это фашистская секта,” — заявила она.

Она голосовала за Харрис и подчеркнула, что раньше также голосовала за демократов, а в вопросе избрания судей Охременко отдавала предпочтение республиканцам, так как считает их более хозяйственными. Она уверена, что на этих выборах низы проголосовали за интересы богатых слоёв США.

Скарлетт возмущена утверждением Трампа о взаимосвязи высокой инфляции и операций трансгендеров, которое “не поддается никакой критике”. По ее мнению, причина заключается в венесуэльской нефти и ковидных чеках.

Охременко рассказала, что Трамп собирается урезать финансирование для либеральных штатов и городов-убежищ, что существует программа из 11 пунктов, и местные власти не смогут противостоять решениям в Вашингтоне. Федеральное законодательство преобладает над местным, отметила Скарлетт.

“Жить в этом обществе, в этой опасности, я не хочу. После операции я собираюсь восстановиться и уехать на север,” – поделилась она своими планами. Она собирается уехать из США, и, возможно, её новым местом жительства станет Канада, хотя у нее пока нет канадской визы и планирует добираться “своим ходом”. Она считает, что в США не все штаты предоставляют необходимую безопасность и поддержку. Среди других стран, поддерживающих ЛГБТК+ Охременко отметила Канаду, Данию и Австралию, однако не во всех провинциях Канады, в частности, проводят операции по смене пола.

Она отметила, что в Нью-Йорке расположена одна из лучших трансгендерных клиник мира, что штат Нью-Йорк находится в числе лидеров по уровню трансгендерной медицины, операции по смене пола оплачиваются штатом, во многих других они не оплачиваются вообще.

Охременко опасается, что новый президент исключит эти клиники из Medicaid и других страховок, связанных с государственным финансированием. Она предположила, что после ликвидации этих программ дело дойдет до юридического статуса трансгендеров – они будут вне закона.

Рассуждая об иммигрантах-представителях ЛГБТК+ сообщества из стран бывшего Советского Союза, Скарлетт говорит, что 75% из них — это фальшивые беженцы ЛГБТ. Они намеренно указывают неправдивые сведения о своей принадлежности к сообществу, чтобы получить необходимые документы для более комфортной жизни в Америке.

При этом Охременко подчеркнула, что помощь людям необходимо оказывать, так как люди уезжают из своих государств из-за реального нарушения прав и свобод. Однако нужно учесть, что через 4–5 лет эти люди получают гражданство США, после чего идут на выборы и голосуют за таких кандидатов, как Трамп.

Говоря об Украине, она недоумевает: почему некоторые украинцы стоят возле здания ООН с плакатами «Закройте небо!» и в то же время голосуют за соратника (Трампа – SlavicSac.com) президента России.

«Низы проголосовали за интересы богатых или курица выбрала KFC…»

Ларри – американский правозащитник и ЛГБТ-активист, он владеет бизнесом в Вашингтоне, Округ Колумбия, однако сам проживает во Флориде. В свое время он был участником встреч с Джо Байденом и Бараком Обамой, когда действующий президент занимал должность вице-президента. Ларри участвовал в работе над актом Магнитского – вместе с рабочей группой Полтавцев требовал включить в санкционный список Елену Мизулину. Работа была проделана успешно: с весны 2014 года российская чиновница попала под санкции 27 стран мира.

Полтавцев считает, что победа Трампа означает “ужасную ситуацию для представителей ЛГБТК+ сообщества”. Более того, еще более опасной является ситуация для иммигрантов и для тех людей, которые не успели получить гражданство США.

Дональд Трамп представляет определенный круг людей, среди которых находятся так называемые приверженцы «Проекта 2025», разработанный стратегическим исследовательским институтом США «Heritage Foundation». Ряд критиков сходятся во мнении, что реализация этой идеи может прекратить Америку в националистическую автократию.

Ларри считает, что авторы манифеста «Проект 2025» ставят одной из главных целей разгром гражданских институтов в США. Одна из попыток сделать это произошла в первый срок президентства Трампа. Следует учитывать, что трамписты имеют определенное влияние на Верховный Суд, и в ближайшее время они могут попытаться укрепить свои позиции за счет увеличения числа «своих» судей. К этому стоит добавить подконтрольность республиканцам всего Конгресса: они получили власть проводить практически любые законопроекты, в том числе запрещать однополые браки.

Ларри во многом согласен со Скарлетт, также он считает, что российская власть вложила сотни миллионов долларов в пропаганду среди американцев.

“Из позитивного стоит отметить, что перевес голосов с математической точки зрения незначительный. Вероятность того, что наш сосед, наш друг или незнакомый человек на улице может оказаться нашим союзником и поддерживать права людей, очень велика,” — отметил он.

Ларри считает, что многие избиратели сделали выбор в пользу Трампа, ожидая снижения цен на продукты и топливо. Большинство из этих людей не имеет негативного отношения к своим оппонентам, включая представителей сексуальных меньшинств. Они хотят экономических изменений, в том числе на бытовом уровне. Однако, убежден Ларри, Трампу не под силу вернуть довоенные цены на продовольствие и топливо в США.

Полтавцев отметил, что за все время проживания в Америке (35 лет) такого культа личности, как сейчас, он не мог представить даже во сне. Первой его реакцией на победу трампистов было желание покинуть страну: в то время как, у него есть возможность отправиться на юг Франции и жить там несколько лет с близкими, однако не у всех есть такая возможность.

Русскоязычное сообщество в США неоднородно

Говоря о русскоязычном сообществе в США, Ларри отметил, что оно неоднородно. Есть люди, которые смотрят исключительно российское телевидение, и иногда складывается впечатление, что эти граждане вообще не живут в США. Есть “помешанные трамписты”, которые также поддерживают российского президента, и “с такими спорить бесполезно”. Некоторые из трампистов являются гомофобами и расистами. Многие из них считают, что “черные забирают у них талоны на еду” (фудстемпы).

Он предупреждает, что многих избирателей, которые проголосовали за Трампа, лишат поддержки различных программ помощи для малоимущих, вследствие чего многие из них лишатся жилья.

Сейчас во Флориде, по словам Ларри, многие сторонники республиканцев пребывают в диком восторге, даже некоторые его знакомые – представители нетрадиционной сексуальной ориентации, и даже они рады победе Трампа, что вызывает у него большое недоумение.

Примечательно, что многие из этих людей после иммиграции в США получают документы, у них есть возможность легализоваться и обрести поддержку именно благодаря законодательным актам, инициированным демократами.

Поэтому он призывает вынести “правильные уроки” из сложившейся ситуации. В свое время Полтавцеву удалось побеседовать с Дэном Саваджем из Голливуда – журналистом, создавшем акцию «It gets better», которую поддержали многие звезды и мировые лидеры. Похожие акции проводились в других странах, в том числе в Нидерландах, Германии, Молдове, Финляндии и России. В США акция «It gets better» стала одним из поводов для принятия в 2011 году The Marriage Equality Act в штате Нью-Йорк, в результате чего там узаконили однополые браки. Указывая на опыт американских экспертов, Полтавцев призывает учиться у голливудских звезд и инфлюенсеров в вопросе информирования общества о проблемах ЛГБТ-сообщества.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

