Никита Власенко, пропавший в августе, совершил самоубийство. Об этом “Славянскому Сакраменто” удалось узнать в офисе коронера северокалифорнийского округа Эль-Дорадо.

В редакцию “Славянского Сакраменто” попали документы – отчеты шерифа и коронера -, проливающие свет на печальный уход из жизни 23-летнего Никиты Власенко.

Семья разыскивала Никиту с 18 августа и обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Молодой человек был найден после двух недель поисков, но “во время своего исчезновения трагически скончался”.

Согласно отчету шерифа округа Эль-Дорадо, тело было обнаружено сотрудниками правопорядка 1 сентября около полудня в районе Лотус Роад в местечке Лотус в “сильно заросшей с отвесными склонами местности”. Обстоятельства обнаружения – “очевидное самоубийственное повешение”.

Обнаруженную рядом машину связали с разыскиваемым Никитой Власенко, рядом с телом обнаружили личные вещи Никиты – рюкзак, жилет, кошелек, ключи, и нож. Машину вернули родственникам молодого человека. В связи с обстоятельствами смерти коронером было проведено дополнительное обследование тела, которое подтвердило причину смерти – повешение.

Похороны Никиты состоялись на кладбище Sylvan Cemetery в Цитрус-Хайтс, а прощальное богослужение — в славянской баптистской церкви Bryte Church в Вест-Сакраменто.

Это не первый случай самоубийства в славянской религиозной общине Сакраменто. В «Славянском Сакраменто» собраны десятки случаев суицида среди молодых (и не только) членов иммигрантских церквей за последние годы.

Самоубийство является второй по значимости причиной смерти среди подростков и молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет в Калифорнии. Поддержка для людей, находящихся в группе риска самоубийства, или для тех, кто поддерживает таких людей, доступна по телефону Национальной линии предотвращения самоубийств: 1-800-273-TALK (8255).