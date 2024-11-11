Каждый “эксперт” хочет, чтоб какие-то условные демократы пришли к нему, стали на колени перед диваном и слёзно попросили объяснить, почему они проиграли. А никто не пришёл.

И вот они ищут, чтоб хоть какой-то демократ обратил на них внимание. И уже несколько почему-то решили, что это я. Среди них и сами демократы, и трамписты, и какой-то самодипломированный политический эксперт (нарочно не придумаешь) из Москвы.

Я уже много раз говорил, но наверно стоит повториться. Я частное лицо. Я не представляю ни демократическую партию, ни какую-то другую организацию.

И что такое демократы с этими самыми невыученными уроками? Байден, которому 82 года? Демократические элиты, которые «тайно всем управляют»? Какие-то активисты, которые притворяются демократами, но голосуют за Джилл Стайн? Или рядовые?

Я повторюсь. Самый главный урок, который лично я выучил. При выборе между моральным уродом и абсолютно нормальным политиком большинство проголосовавших выбрали морального урода.

Можно обсуждать многочисленные причины поражения. Но не понимая фактическое утверждение выше, это бессмысленно.

* * *

Да, я обещал критиковать Байдена после выборов. Ему нужно было отказаться от второго срока ещё 2 года назад. При всём моём уважении к президенту Байден стал жертвой собственного эго, самоуверенности и отсутствия советников, которые сказали бы ему правду в глаза. А 4 месяца назад было уже поздно.

И я честно писал, что у меня большие сомнения по поводу Харрис на основе её предвыборной кампании в 2019 году. Но в этот раз она в тяжелейших условиях и в кратчайшие сроки выполнила свою задачу почти идеально. И дебаты, и интервью, и сама кампания.

Опять же, всегда можно найти, к чему придраться. Но её соперником был психически нездоровый человек. Поэтому разговоры о том, что она могла что-то сделать по-другому, и это каким-то образом переубедило бы несколько процентов избирателей, считаю полным абсурдом.

* * *

Безусловно одной из главной причин будет инфляция. Она накрыла нас в результате КОВИДа, когда с одной стороны была разрушена логистика и производство, а с другой правительство выделяло деньги, чтоб люди не голодали. Причём деньги выделялись и при Трампе, и при Байдене. И если Трамп проявил полную некомпетентность и занимался вредительством, Байден буквально поднял нашу экономику с колен.

Однако обывателю без экономического образования это неинтересно. Ему интересно, сколько стоит лоток яиц. Ни Байден, ни Харрис уже не могли это изменить.

Байден вывел нас из кризиса без рецессии. А инфляция в итоге была ниже, чем во многих других развитых странах. Я об этом знаю, потому что я внимательно за этим слежу.

Но Байден не продавец и не маркетолог. Он не проявил никакой эмпатии в отношении американцев, которые пострадали от инфляции. Он считал, что неблагодарные избиратели не ценят всё, что он для них сделал.

Какие уроки выучит Байден в 82 года, не имеет никакого значения.

* * *

Да, политтехнологи будут анализировать и разбираться, что можно было сделать иначе. Профессионалы. На основе реальных данных.

Но у диванных экспертов, как правило, есть своя навязчивая идея. Причём у всех разная и противоречивая:

– Демократы проиграли, потому что они коммунисты. Демократы проиграли, потому что они недостаточно помогают людям. Демократы проиграли, потому что у них нет экономической программы (которая есть, но её никто не читал).

– Демократы проиграли, потому что слишком много иммигрантов. Хотя попытки реформировать иммиграционную систему заблокировал Трамп.

– Демократы проиграли, потому что вывели войска из Афганистана (по договору Трампа). А если бы не вывели, то проиграли бы, потому что не вывели!

– Демократы проиграли потому, что Путин напал на Украину. Демократы проиграли, потому что не дали Украине победить. Как будто неопределившиеся избиратели могут найти Украину на карте!

– Демократы проиграли, потому что недостаточно поддерживают Израиль. Демократы проиграли, потому что очень сильно поддерживают Израиль. Демократы проиграли, потому что избиратели Джилл Стайн за ХАМАС! И когда Харрис занимает принципиальную рациональную позицию, она проигрывает всем.

Демократы всегда виноваты дважды, в обе стороны. И когда вы делаете такие заявления, вы не отвечаете на вопрос, почему проиграли демократы. Вы пользуетесь поражением, чтобы спроецировать свои субъективные и часто невыполнимые желания на демпартию. Причём избирателей, которые с вами не согласны, очень часто намного больше.

* * *

Но у вас почему-то не возникает желания проецировать то же самое на республиканцев. Какие уроки эта партия выучила после 8 лет с Трампом? Что ложь, страх и ненависть работают намного лучше, чем правда и принципы?

А когда мне пишут трампанутые, я прекрасно понимаю, что они хотят услышать. Что демократы проиграли, потому что ЛГБТ, БЛМ, КРТ, беженцы, женщины, Me Too ну и дальше по списку. То есть буквально ошибка демократов в том, что они десятилетиями защищают права человека.

Так что лучше? Побеждать на выборах, но идти на компромисс с совестью? Или не идти на компромисс и надеяться, что избиратели поддержат твои принципы? Номинировать самого квалифицированного кандидата или номинировать только белых гетеросексуальных христианских мужчин, потому что две женщины уже проиграли моральному уроду?

Поэтому вопрос не в том, какие уроки выучили демократы. Вопрос в том, какие уроки выучили вы.

Дмитрий Абрамсон