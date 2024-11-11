“Выбрали морального урода”

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Каждый “эксперт” хочет, чтоб какие-то условные демократы пришли к нему, стали на колени перед диваном и слёзно попросили объяснить, почему они проиграли. А никто не пришёл.

И вот они ищут, чтоб хоть какой-то демократ обратил на них внимание. И уже несколько почему-то решили, что это я. Среди них и сами демократы, и трамписты, и какой-то самодипломированный политический эксперт (нарочно не придумаешь) из Москвы.

Я уже много раз говорил, но наверно стоит повториться. Я частное лицо. Я не представляю ни демократическую партию, ни какую-то другую организацию.

И что такое демократы с этими самыми невыученными уроками? Байден, которому 82 года? Демократические элиты, которые «тайно всем управляют»? Какие-то активисты, которые притворяются демократами, но голосуют за Джилл Стайн? Или рядовые?

Я повторюсь. Самый главный урок, который лично я выучил. При выборе между моральным уродом и абсолютно нормальным политиком большинство проголосовавших выбрали морального урода.

Можно обсуждать многочисленные причины поражения. Но не понимая фактическое утверждение выше, это бессмысленно.

* * *

Да, я обещал критиковать Байдена после выборов. Ему нужно было отказаться от второго срока ещё 2 года назад. При всём моём уважении к президенту Байден стал жертвой собственного эго, самоуверенности и отсутствия советников, которые сказали бы ему правду в глаза. А 4 месяца назад было уже поздно.

И я честно писал, что у меня большие сомнения по поводу Харрис на основе её предвыборной кампании в 2019 году. Но в этот раз она в тяжелейших условиях и в кратчайшие сроки выполнила свою задачу почти идеально. И дебаты, и интервью, и сама кампания.

Опять же, всегда можно найти, к чему придраться. Но её соперником был психически нездоровый человек. Поэтому разговоры о том, что она могла что-то сделать по-другому, и это каким-то образом переубедило бы несколько процентов избирателей, считаю полным абсурдом.

* * *

Безусловно одной из главной причин будет инфляция. Она накрыла нас в результате КОВИДа, когда с одной стороны была разрушена логистика и производство, а с другой правительство выделяло деньги, чтоб люди не голодали. Причём деньги выделялись и при Трампе, и при Байдене. И если Трамп проявил полную некомпетентность и занимался вредительством, Байден буквально поднял нашу экономику с колен.

Trump and Putin

Прекратит ли Трамп войну в Украине за 24 часа?

Однако обывателю без экономического образования это неинтересно. Ему интересно, сколько стоит лоток яиц. Ни Байден, ни Харрис уже не могли это изменить.

Байден вывел нас из кризиса без рецессии. А инфляция в итоге была ниже, чем во многих других развитых странах. Я об этом знаю, потому что я внимательно за этим слежу.

Но Байден не продавец и не маркетолог. Он не проявил никакой эмпатии в отношении американцев, которые пострадали от инфляции. Он считал, что неблагодарные избиратели не ценят всё, что он для них сделал.

Какие уроки выучит Байден в 82 года, не имеет никакого значения.

* * *

Да, политтехнологи будут анализировать и разбираться, что можно было сделать иначе. Профессионалы. На основе реальных данных.

Но у диванных экспертов, как правило, есть своя навязчивая идея. Причём у всех разная и противоречивая:

– Демократы проиграли, потому что они коммунисты. Демократы проиграли, потому что они недостаточно помогают людям. Демократы проиграли, потому что у них нет экономической программы (которая есть, но её никто не читал).

– Демократы проиграли, потому что слишком много иммигрантов. Хотя попытки реформировать иммиграционную систему заблокировал Трамп.

– Демократы проиграли, потому что вывели войска из Афганистана (по договору Трампа). А если бы не вывели, то проиграли бы, потому что не вывели!

– Демократы проиграли потому, что Путин напал на Украину. Демократы проиграли, потому что не дали Украине победить. Как будто неопределившиеся избиратели могут найти Украину на карте!

– Демократы проиграли, потому что недостаточно поддерживают Израиль. Демократы проиграли, потому что очень сильно поддерживают Израиль. Демократы проиграли, потому что избиратели Джилл Стайн за ХАМАС! И когда Харрис занимает принципиальную рациональную позицию, она проигрывает всем.

Демократы всегда виноваты дважды, в обе стороны. И когда вы делаете такие заявления, вы не отвечаете на вопрос, почему проиграли демократы. Вы пользуетесь поражением, чтобы спроецировать свои субъективные и часто невыполнимые желания на демпартию. Причём избирателей, которые с вами не согласны, очень часто намного больше.

* * *

Но у вас почему-то не возникает желания проецировать то же самое на республиканцев. Какие уроки эта партия выучила после 8 лет с Трампом? Что ложь, страх и ненависть работают намного лучше, чем правда и принципы?

А когда мне пишут трампанутые, я прекрасно понимаю, что они хотят услышать. Что демократы проиграли, потому что ЛГБТ, БЛМ, КРТ, беженцы, женщины, Me Too ну и дальше по списку. То есть буквально ошибка демократов в том, что они десятилетиями защищают права человека.

Так что лучше? Побеждать на выборах, но идти на компромисс с совестью? Или не идти на компромисс и надеяться, что избиратели поддержат твои принципы? Номинировать самого квалифицированного кандидата или номинировать только белых гетеросексуальных христианских мужчин, потому что две женщины уже проиграли моральному уроду?

Поэтому вопрос не в том, какие уроки выучили демократы. Вопрос в том, какие уроки выучили вы.

Дмитрий Абрамсон

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