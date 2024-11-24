Как политика Трампа повлияет на беженцев из России и Украины?

Русскоязычная адвокат из области залива Сан-Франциско подтвердила негласную практику длительного задержания россиян в миграционных тюрьмах США.

Юлия Николаева (Julia Nikolaev), русскоязычная адвокат из Сан-Франциско в области иммиграционного и гражданского права, рассказала “Славянскому Сакраменто”, что в последнее время к ней регулярно обращаются клиенты с вопросами о групповых исках, которые якобы уже готовятся против обвиняемых в незаконном удержании в иммиграционных тюрьмах граждан с постсоветского пространства, преимущественно из России.

Юлия Николаева выступает как независимый специалист, работающий исключительно в области иммиграционного и гражданского права. У нее 15-летний опыт работы, охватывающий все аспекты иммиграционного процесса, включая трудоустройство, семейные вопросы и дела о предоставлении убежища. Как она говорит, после почти четырех лет на должности помощника главного прокурора в Департаменте внутренней безопасности, она глубже поняла систему иммиграции в США, что позволяет ей эффективно помогать клиентам и обеспечивать качественные решения по их вопросам.

Юлия поделилась своими мыслями о длительных задержаниях граждан России в иммиграционных тюрьмах США. Ей удалось пообщаться с адвокатом из Нью-Йорка Абадиром Барре из компании Barre Law, который представляет интересы 30 россиян-истцов. Он произвел на Юлию положительное впечатление благодаря своему неформальному подходу к делу и искреннему стремлению добиться успеха, полагая, что имеет место серьезное нарушение закона.

По ее информации, адвокат находится на этапе переговоров с ответчиками, представляющими иммиграционную службу США. Юлия говорит, что истцы в своей жалобе ссылаются на президента Байдена, однако непосредственно он не участвует в процессе; речь идет о представителях иммиграционной службы во время срока полномочий его администрации. Николаева подчеркнула, что адвокату из Нью-Йорка уже удалось освободить несколько человек, в основном из тюрем в демократических штатах.

Известно, что 9 сентября 2024 года был подан иск от имени 30 россиян против президента США Джо Байдена, главы Департамента внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, исполняющего обязанности директора Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) Патрика Дж. Лехляйтнера и комиссара таможенной и пограничной службы США (US Custom and Border Protection) Троя А. Миллера.

В иске утверждается, что граждане РФ подвергались дискриминации и предвзятости. Несмотря на долгое ожидание в Мексике для назначения по программе CBP One, которая является единственным легальным способом въезда в США и запроса убежища, россияне, как утверждает Барре, сталкивались с дискриминацией в иммиграционных центрах, отказами в выходе и задержками до финального решения иммиграционного суда.

Юлия Николаева отмечает, что якобы штаты Луизиана и Техас оказывают наибольшее сопротивление в ходе переговоров, и если адвокату Абадиру не удастся договориться с ними, дело может перейти в настоящее судебное разбирательство.

По словам Юлии, некоторые иммигранты обращаются к ней с вопросом, стоит ли им связываться со вторым аналогичным иском, который, по всей видимости, уже готовится, и какие гарантии они могут получить. На что она отвечает, что ни один адвокат не может предоставить никаких гарантий, так как существует множество факторов, которые зависят не только от защитника, но и от конкретных обстоятельств дела.

Юлия подчеркивает, что решение о вступлении в иск следует принимать, исходя из информации от организационной группы и учитывая индивидуальные обстоятельства каждого человека. Она советует потенциальным истцам проконсультироваться с адвокатами и собрать необходимую информацию для принятия обоснованного решения.

В ходе интервью “Славянскому Сакраменто” она подтвердила, что некоторые граждане России не освобождаются из иммиграционных тюрем США, и эта информация подтверждаться, хотя официально и не озвучивается. Ей удалось собрать информацию о задержанных россиянах, которые остаются в тюрьмах в течение нескольких месяцев без объяснений.

Юлия считает, что введение негласного запрета на освобождение граждан России связано с недавними задержаниями подозреваемых в связи с террористическими группами, при этом большинство из задержанных россиян не совершали преступлений и следовали установленным процедурами.

Она прокомментировала опасения, возникшие у многих выходцев с постсоветского пространства в связи с тем, что представитель Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, поскольку во время своей предвыборной кампании он обещал выдворить миллионы нелегальных иммигрантов.

По ее словам, под этот риск попадают те иммигранты, которые находятся на территории США без документов или не ведут процесс получения легального статуса. В США много тех, кто когда-то заехал в страну и просрочил срок действия визы или не подал заявление о получении статуса беженца; есть и те, у кого нет даже так называемого статуса “ожидания” – для этих категорий существует риск депортации.

При этом она подчеркивает, что Трамп создал путаницу, упоминая число 12 миллионов иммигрантов, якобы находящихся на территории Америки нелегально: даже если люди годами ожидают встречи с иммиграционными офицерами для интервью, они остаются в легальном статусе.

Что касается программы CBP One, Николаева считает, что новая администрация Трампа может модифицировать этот легальный способ въезда на территорию США или вовсе отменить его. Отвечая на вопрос о том, что делать иммигрантам с постсоветского пространства в настоящее время, пока еще сохраняется возможность зарегистрироваться в приложении CBP One, она сказала, что все зависит от конкретной ситуации, но наличие анкеты в этом приложении является законной возможностью для прошения статуса беженца в Америке. Однако стоит готовиться к длительному ожиданию, особенно если заявители из России, Казахстана или ряда других стран постсоветского пространства.

Говоря о программе Uniting for Ukraine (U4U), принятой для поддержки украинских беженцев и позволяющей им легально находиться в США до двух лет при наличии спонсора, Николаева обратила внимание на слова Трампа, заявлявшего о своем желании отменить подобные способы пребывания людей в Америке. Юлия подчеркивает, что на данный момент программа продолжает действовать.

С целью привлечь внимание к проблеме необоснованного задержания иммигрантов из России в иммиграционных тюрьмах, Николаева призывает общественность помочь распространить информацию о происходящем. Она верит, что огласка поможет повлиять на действия властей и изменить ситуацию для тех, кто оказался в трудной ситуации. В настоящее время она планирует организовать акции протеста (следите за ее сообщениями в соцсетях), чтобы привлечь внимание к несправедливостям, с которыми сталкиваются россияне в иммиграционных центрах, и надеется на поддержку СМИ и широкой общественности.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship

Руслан Гуржий, SlavicSac.com