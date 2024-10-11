Что не так с Проектом 2025?

В 2022 году консервативный аналитический центр Heritage Foundation выпустил Проект 2025, который направлен на продвижение экстремальной политики, представляет набор консервативных предложений по реформированию федерального правительства США и консолидации исполнительной власти в руках президента США. Этот документ задуман как программа реформ, которые мог бы реализовать будущий президент от Республиканской партии — Дональд Трамп или иной — при условии, что именно он выиграет президентские выборы в США в 2024 году.

Эксперты описывают Проект 2025 как идеологическую повестку дня, призванную подтолкнуть США к автократии. Эксперты по правовым вопросам предупреждают, что это подорвет верховенство закона, ослабит разделение властей, размоет границы между церковью и государством и поставит под угрозу гражданские свободы.

Каковы последствия предлагаемой политики в Проекте 2025 для прав иммигрантов, репродуктивных прав и прав ЛГБТКИА+? Лидеры политики и сторонники в этих областях обсудили эту тему и на анализ, опубликованный AAPI Equity Alliance, на еженедельном брифинге ЕМS для этнических СМИ 4 октября.

Более чем 900-страничный политический план под названием «Мандат на лидерство», продвигает правую политику, направленную на перестройку правительства в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года.

“Проект 2025 — это попытка приватизировать общественные вещи, такие как здравоохранение и коммунальные услуги, которые уже взвинчивают цены для американцев,” — сказала Сульма Ариас, исполнительный директор People’s Action Institute. “Нам не нужно ждать, пока эти меры будут реализованы, чтобы увидеть, как они повлияют на наше сообщество. Это уже происходит.”

Предложения документа, связанные с климатом, включают отмену кредитов на ликвидацию последствий стихийных бедствий для малого бизнеса; повышение порога для объявления стихийных бедствий; приватизацию страхования от наводнений FEMA; и приватизацию Национального управления океанических и атмосферных исследований и Национальной метеорологической службы.

“Вы можете увидеть последствия урагана Хелен в Северной Каролине. Более 200 человек погибли, более миллиона остались без электричества, а ущерб составил 35 миллиардов долларов,” — сказала Ариас. “Если бы мы действительно понимали последствия чего-то столь ужасного, я думаю, большинство американцев были бы против.”

Проект 2025 также приватизирует сферу здравоохранения с помощью таких мер, как сокращение льгот Medicaid; повышение цен на рецептурные препараты Medicare, включая инсулин; и отмена Закона о доступном медицинском обслуживании (ACA), тем самым позволяя страховым компаниям, таким как United Health, отказывать в покрытии на основании уже существующих заболеваний и оставляя десятки миллионов американцев без страховки. Только в этом году 21,3 миллиона человек зарегистрировались на страхование через ACA.

“Для многих людей это означает разницу между жизнью и смертью,” — сказала Сульма Ариас. “Например, при рекордной прибыли United Health отклонила более 250 миллионов случаев за год. За этим стоит корпоративная жадность и борьба за то, кто будет контролировать растущее неравенство в этой стране.”

“Предложения Проекта 2025 в области здравоохранения резко ограничат репродуктивные права,” – сказала Ивонн Гутьеррес, главный стратегический директор Reproductive Freedom for All. “Например, документ неверно истолковывает 150-летний Закон Комстока, запрещающий отправку «непристойных» предметов, чтобы заблокировать распространение одобренных FDA услуг по абортам во всех 50 штатах, что фактически установит запрет на аборты без поддержки Конгресса или общественности. В настоящее время 63% американцев поддерживают легализацию абортов во всех или большинстве случаев.”

“Проект 2025 также прекратит расследование и обеспечение соблюдения федеральных требований, согласно которым больницы должны предоставлять услуги по абортам в экстренных случаях; восстановит исключения, позволяющие отдельным лицам и учреждениям отказывать пациентам в репродуктивной помощи во всех 50 штатах; и предпишет федеральное отслеживание результатов родов и абортов, ослабив защиту HIPAA и разрешив судебное преследование пациентов, которые делают аборты во всех 50 штатах,” – продолжила она.

“На этой неделе я разговаривала с врачом из Майами, лечащим пациентку, которая после того, как ее рак вернулся, узнала, что она беременна и нуждается в немедленной химиотерапии, и, следовательно, в аборте. Ни один врач во Флориде не мог этого сделать, потому что уже было чуть больше шести недель. Она сама уже больна и ей пришлось покинуть штат,” — рассказала Ивонн Гутьеррес.

“Те, кто выступает за репродуктивные ограничения, много говорят об исключениях. Исключения не работают,” — добавила она. “Эта пациентка нуждалась в спасительной помощи, но поскольку она не собиралась умирать завтра, это не имело значения. Даже когда на кону жизни, когда врачи слишком боятся оказывать помощь, а пациенты слишком боятся обращаться за ней, становится слишком поздно.”

“Отказ от финансирования, слежка и судебное преследование поставщиков медицинских услуг и клиник, таких как Planned Parenthood, также поставит под угрозу жизни многих представителей сообщества ЛГБТК+,” -сказал Тони Хоанг, исполнительный директор Equality California. “Этот документ приравнивает акт трансгендерности к порнографии и заявляет, что он должен быть запрещен, описывая его как «социальное заражение» для молодежи.”

По его словам, Проект 2025 отменит федеральное финансирование гендерно-подтверждающей помощи для всех взрослых и несовершеннолетних; позволит поставщикам медицинских услуг отказывать в ней, если они возражают по религиозным причинам; и заменит Департамент здравоохранения и социальных служб на «Департамент жизни», сократив финансирование планирования семьи по Разделу X и перенаправив федеральные средства на поддержку библейского определения семьи как состоящей из женатого отца, матери и детей.

Документ также закроет Департамент образования и его защиту для молодежи ЛГБТК+; предпишет, что ни один школьный сотрудник не должен использовать местоимение, выбранное учеником; восстановит родительские права в отношении решения ученика о переходе; и подаст в суд или откажет в финансировании школьных округов, где должностные лица принимают трансгендерных учеников, включая разрешение ученикам пользоваться туалетами, соответствующими их идентичности.

“Проект 2025 отменит политику Байдена, которая защищает людей от дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности на рабочем месте,” — сказал Хоанг. “Это происходит не в вакууме. Поскольку жизни ЛГБТК+ находятся под угрозой, то и другие сообщества тоже.”

“Документ также «представляет экзистенциальную угрозу для сообществ иммигрантов», “— сказала Манджуша Кулкарни, исполнительный директор AAPI Equity Alliance. “Проект 2025 предлагает милитаристскую массовую депортацию нелегальных иммигрантов «путем предоставления федеральным агентам широких полномочий входить в наши частные дома, школы, коммерческие помещения и даже молитвенные дома. Он позволяет агентам искать нелегальных иммигрантов без ордера от судьи и арестовывать подозреваемых нелегальных лиц.”

По оценкам Pew Research, по состоянию на 2022 год в США проживает 11 миллионов нелегальных иммигрантов.

Проект 2025 также отменит иммиграцию по семейным обстоятельствам, на которую США ежегодно получает в среднем 848 362 заявления на получение грин-карты.

“Документ сократит количество «высококвалифицированных» виз H1-B, «низкоквалифицированных» сезонных виз H2-A и H2-B, студенческих виз и разрешений на прием беженцев; отменит защиту временного защищенного статуса; и заставить федеральное правительство приостановить рассмотрение заявлений на легальную иммиграцию в случае чрезмерного скопления дел, которое правительство уполномочено организовывать путем дерегулирования нехватки персонала,” – сказала Манджуша Кулкарни.

“Документ использует все возможности для демонизации иммигрантов, используя такие термины, как «нелегальные иностранцы» и «инфильтрат»,” — продолжила она. “Все это служит разжиганию пламени расизма, и мы недавно видели последствия с ложными утверждениями о гаитянских иммигрантах в Спрингфилде, штат Огайо.”

Манджуша Кулкарни рассказала об опросе 1000 демографически репрезентативных американцев, проведенном Массачусетским университетом в Амхерсте в августе 2024 года, который показал, что их взгляды на иммиграцию противоречивы. Небольшое большинство опрошенных американцев поддержали путь к гражданству (57%) и временное переселение и трудоустройство беженцев и просителей убежища (51%), но около половины также поддержали строительство стены вдоль южной границы (50%) и депортацию нелегальных иммигрантов страны (49%).

Более половины опрошенных американцев (53%) слышали о Проекте 2025, и большинство выступали против таких ключевых инициатив, как замена карьерных государственных чиновников политическими назначенцами (68% выступили против), ограничение прав на контрацепцию (72%) и ликвидация Департамента образования (64%).

“В конечном счете, речь идет о власти,” — сказала Манджуша Кулкарни. “Люди, у которых была монополия на власть в Америке, теряют ее из-за демографических изменений, и им это не нравится. В нашей демократии, если вы не можете сделать что-то, когда это непопулярно, вы можете сделать это, отняв права у людей с помощью исполнительных действий. Чтобы бороться с этим, нам всем придется потрудиться.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.