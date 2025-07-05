Президент США Дональд Трамп признал, что не достиг никакого прогресса в попытке завершить войну в Украине после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили несколько американских СМИ 3 и 4 июля.

По информации источников, беседа длилась около часа. Трамп выразил разочарование результатами разговора, отметив, что не считает, что Путин заинтересован в прекращении конфликта. Также сообщается, что в ходе обсуждения затрагивалась ситуация вокруг Ирана.

Кремль подтвердил факт разговора и заявил, что Владимир Путин вновь изложил позицию России, согласно которой она продолжит добиваться своих целей в конфликте, объясняя их необходимостью устранения «коренных причин» текущей ситуации.

Некоторые источники отмечают, что разговор состоялся через несколько дней после того, как Трамп заблокировал передачу Украине одобренных ранее США зенитно-ракетных комплексов Patriot. Это решение вызвало обеспокоенность среди союзников США и поставило под сомнение готовность Вашингтона оказывать дальнейшую военную поддержку Киеву.

Ранее Трамп заявлял, что разрешит конфликт РФ с Украиной всего за 24 часа.