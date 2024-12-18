В частной школе Abundant Life в городе Мэдисон, штат Висконсин, произошла массовая стрельба: 15-летняя учащаяся открыла огонь, убила двух человек и ранила еще шестерых, после чего покончила с собой. Полиция опознала стрелявшую как Натали Рапноу, также известную под именем Саманта, передает VOA.

16 декабря в христианской школе в Мэдисоне, штат Висконсин, произошла стрельба. Полиция сообщает, что по меньшей мере 5 человек погибли, предположительно среди них и стрелок, передает NBC News.

ABC News также передает, что нападавший мертв. Сообщается о раненых, которых доставили в больницы, но точное количество пострадавших не называется.

CNN сообщает, что среди раненых ученики и сотрудник школы.

Полиция перекрыла дороги и попросила людей избегать этого района – все еще проводятся повторные обыски здания и транспортных средств.

По данным веб-сайта, христианская школа Abundant Life — это школа, в которой обучается около 400 учеников.

Администрация Белого дома опубликовала обращение президента Байдена о трагедии.

“Джилл и я молимся за всех жертв этой трагедии, включая учителя и подростка, которые погибли, а также тех, кто получил ранения. Мы благодарны сотрудникам экстренных служб, которые оперативно прибыли на место, и ФБР, поддерживающему местные правоохранительные органы. По моему указанию моя команда связалась с местными властями, чтобы предложить дополнительную помощь, – сказал Джо Байден. – Моя администрация приняла решительные меры для борьбы с эпидемией вооружённого насилия. Мы приняли самое значительное законодательство по безопасности оружия за последние 30 лет, я подписал больше исполнительных указов по борьбе с насилием, чем любой другой президент… Но этого недостаточно. Конгресс должен принять разумные законы о безопасности оружия: универсальные проверки биографических данных… запрет на штурмовое оружие и магазины высокой ёмкости”.