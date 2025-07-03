В Калифорнии разгорелся скандал из-за рейдов ICE у католических церквей

Иммиграционная политика США вновь оказалась в центре споров после действий агентов ICE возле католических храмов в округе Сан-Бернардино, Калифорния. Об этом пишет CalMatters.

20 июня сотрудники ICE задержали прихожанина церкви Our Lady of Lourdes в городе Монтклер прямо на территории прихода. В тот же день агенты преследовали мужчин на парковке церкви St. Adelaide в Хайленде. Власти заявили, что аресты произошли вне зданий храмов, однако фактическое преследование на их территории вызвало резкую критику.

Католические лидеры заявили о нарушении прав верующих. Епископ Альберто Рохас назвал действия ICE «нападением на человеческое достоинство» и призвал вернуть запрет на подобные операции у храмов.

До недавнего времени места богослужений считались «зонами безопасности» для мигрантов — это правило действовало с эпохи Обамы, но президент Трамп отменил его в день своей инаугурации в 2025 году, разрешив рейды в любых местах.

Даже некоторые республиканские законодатели штата осудили произошедшее, призвав сосредоточить усилия на нарушителях закона, а не на рабочих и семьях.

В День беженцев, 20 июня, новый епископ Сан-Диего Майкл Фам, сам в прошлом беженец, провёл молитву у офиса иммиграционной службы, напомнив, что церковь остаётся последним убежищем для уязвимых людей.

В городе в Массачусетсе арест учащегося местной школы агентами ICE вызвал шок среди жителей. Задержание подростка прямо на территории учебного заведения всколыхнуло общественность, вызвав протесты родителей, учеников и правозащитников.

Тем временем в Калифорнии разгорелся другой скандал: в городе Пико-Ривера сотрудники ICE попали на видео, где их якобы засняли справляющими нужду прямо на территории местной средней школы. Видео быстро распространилось в социальных сетях, вызвав волну возмущения.

В Калифорнии не утихают споры вокруг действий иммиграционной службы. В частности, сообщалось об арестах иммигрантов прямо в зданиях судов штата, что противоречит негласным правилам, запрещающим такие операции в «чувствительных местах» — школах, больницах, храмах и судах.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship