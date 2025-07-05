Смертоносное наводнение в Техасе: по меньшей мере 32 погибших, десятки пропавших без вести

Мощные ливни вызвали внезапное наводнение в центральной части Техаса, унеся жизни как минимум 32 человек, среди которых 14 детей. По данным властей, десятки людей до сих пор числятся пропавшими без вести, включая 27 девочек из летнего христианского лагеря Camp Mystic, расположенного на берегу реки Гуадалупе.

Спасательные операции продолжаются вторые сутки, участвуют сотни специалистов, вертолёты и лодки. Стихийное бедствие обрушилось на регион в ночь с пятницы на субботу, когда за считанные часы уровень воды в реках поднялся до критической отметки, сметая дома, машины и инфраструктуру.

Официальные лица заявляют, что наибольший урон нанесён округам, прилегающим к Хилл-Кантри — популярному туристическому региону. Среди погибших — как местные жители, так и отдыхающие. Родители пропавших детей отчаянно ждут новостей у границ затопленного лагеря.

Появляются вопросы о том, были ли своевременно выданы предупреждения об опасности. Местные власти пообещали провести расследование и выяснить, могли ли быть предотвращены столь трагические последствия.

Прогнозы синоптиков указывают на возможные новые осадки в ближайшие сутки, что усложняет поисково-спасательные работы.