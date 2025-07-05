В этом году традиционный Славянский фестиваль прошёл на территории Русского центра в Сан-Франциско — города, где и сегодня можно увидеть улицы с русскими названиями, а сама история которого тесно связана с колонистами из Царской России.

Русский центр, расположенный в живописном викторианском здании, давно стал важным культурным пространством для всех, кто интересуется наследием переселенцев из Евразии. Под одной крышей здесь сочетаются детский сад, библиотека, музей русской истории и сцена, занимающая два этажа — место проведения театральных постановок и концертов, объединяющих русскоязычных американцев, выходцев из стран бывшего СССР и представителей других славянских народов.

Центр служит не только культурной, но и гастрономической точкой притяжения. Во время праздников здесь угощают традиционными блюдами — от борща до бутербродов с красной икрой — по доступным ценам. Гости могут также приобрести сувениры, представляющие культуры Восточной Европы, и ознакомиться с местной русскоязычной прессой.

Одной из особенностей нынешнего фестиваля стало участие Департамента градостроительства Сан-Франциско, который представил свою работу по сохранению исторического и культурного наследия русскоязычного сообщества города. С 2023 года ведомство реализует многолетний проект, направленный на выявление и оценку объектов, значимых для истории русско-американской диаспоры.

Ключевым результатом проекта станет документ под названием Russian American Historic Context Statement (RAHCS) — аналитический отчёт, в котором будет подробно рассмотрено развитие русской культуры в Сан-Франциско. В документе обозначат важнейшие исторические районы, памятники, здания, религиозные, общественные и политические организации, сыгравшие роль в формировании русско-американской идентичности города.

Рабочая версия документа подготовлена доктором Ниной Богдан — специалистом по истории русской общины в США, соавтором книги Russian San Francisco (2010) и автором исследований в Journal of Russian American Studies. Нина родилась в русско-американской семье и более десяти лет занимается изучением культурного наследия общины, регулярно выступая на научных конференциях и общественных мероприятиях.

16 июля в здании мэрии Сан-Франциско (City Hall) сотрудники департамента представят RAHCS на слушаниях Комиссии по охране исторического наследия. В рамках 10-минутной презентации они расскажут о целях проекта, процессе его подготовки и значении сохранения как материального, так и нематериального наследия русско- и славяно-американских сообществ.

Все высказанные в ходе слушаний замечания и предложения будут учтены при финальной доработке отчёта. Окончательная версия документа будет представлена на утверждение 15 октября и станет «живым» ресурсом, который можно будет дополнять и обновлять в будущем.

К участию в мероприятии приглашаются все заинтересованные жители города и представители русско-американской общины. Слушания состоятся 16 июля в 12:30 по адресу: 1 Dr. Carlton B. Goodlett Place, комната 400.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship