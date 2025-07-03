Патрульная служба Калифорнии запускает операцию по обеспечению безопасности на дорогах в праздничные выходные

В преддверии празднования Дня независимости миллионами жителей Калифорнии, Дорожный патруль штата (CHP) объявил о старте специальной операции Holiday Enforcement Period по обеспечению безопасности на дорогах.

Масштабные рейды начнутся в четверг, 3 июля, в 18:01 и продлятся до 23:59 воскресенья, 6 июля. Все доступные офицеры CHP будут патрулировать дороги, уделяя особое внимание водителям в состоянии опьянения, тем, кто отвлекается за рулём, а также агрессивным нарушителям.

«Безрассудное вождение и превышение скорости могут стоить жизни, — заявил комиссар CHP Шон Дёрьи. — Каждый водитель обязан принимать ответственные решения. Назначайте трезвого водителя и вместе с нами сделайте дороги безопасными для всех».

Необходимость усиленных мер подтверждают недавние данные: во время 24-часового рейда, прошедшего с 6 утра 7 июня до 5:59 утра 8 июня, офицеры CHP выписали почти 18 000 штрафов.

Кроме того, было произведено почти 400 арестов за вождение в нетрезвом виде. За этот период на дорогах погибли 11 человек.