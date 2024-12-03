В Западном Голливуде обсудили вызовы ЛГБТК+ иммигрантов из постсоветских стран

25 ноября в рамках Серии спикеров по правам человека Западного Голливуда, которые город организовывает почти 25 лет, состоялась панельная дискуссия, посвященная проблемам, с которыми сталкиваются ЛГБТК+ сообщества на территории бывшего Советского Союза. На встрече, модератором которой был член Городского совета Джон Хaйлман, приглашенные спикеры поговорили о трудностях, с которыми имеют дело просители убежища и недавние иммигранты из стран бывшего СССР; затронули несколько ключевых тем, влияющих на Восточную Европу и соседние регионы; обсудили прогресс в странах Балтии, усиление репрессий в России и Грузии и их влияние на гражданские права, новые возможности в Армении на фоне региональных изменений, гуманитарное воздействие войны в Украине и пути получения убежища в США.

Помимо русскоязычных ЛГБТК+ просителей убежища, в дискуссии, проходившей в Зале заседаний городского совета, приняли участие Евгений Майский, избранный председатель Русского консультативного совета Городского совета Западного Голливуда, а по совместительству организатор работы с арендаторами в Коалиции за экономическое выживание, Тесс Фельдман, адвокат из Los Angeles LGBT Center и Лия Суренян, член правления некоммерческой армянской ЛГБТК+ организации “GALAS”.

Обсуждение началось с приветственной речи мэра города Джона Эриксона, который поблагодарил всех собравшихся за их участие и готовность поделиться своими историями, и приветствия вице-мэра Челси Байерс, отметившей, что на Западном Голливуде лежит ответственность за то, чтобы рассказывать истории о борьбе и победах квир-людей.

“Я думаю, что эта серия выступлений спикеров по правам человека особенная, потому что мы действительно получаем доступ к тому, что происходит по всему миру. Мы знаем, что люди, идентифицирующие себя как ЛГБТК+, существуют повсюду, независимо от поддержки или непринятия со стороны правительств. На нас, здесь, в Западном Голливуде, лежит ответственность поднять эти истории и дать им голос,” – сказала Байерс.

Модератор панели Джон Хaйлман, стоявший у истоков образовании города Западный Голливуд – в ноябре 1984 года он был избран в первый Городской совет, в 1985 году избран вторым мэром города; занимал пост мэра в 1990, 1995, 1999, 2001, 2006, 2010 и 2017 годах – подчеркнул важность подобных встреч, на которых практически все говорят на русском языке, позволяя калифорнийцам получать информацию о ситуации с ЛГБТК+ сообществом в России, Украине, Грузии и других странах постсоветского пространства.

Важным аспектом обсуждения стала юридическая поддержка беженцев со стороны специалистов, занимающихся правовыми вопросами и не являющихся членами ЛГБТК+ сообщества, но активно работающих с секс-меньшинствами.

Трое просителей убежища рассказали свое душераздирающие истории о притеснениях, угрозах жизни и бытовых проблемах, с которыми им приходилось сталкиваться у себя на родине в качестве представителей ЛГБТК+ сообщества.

Джон Хайлман также отметил, что беженцам из Восточной Европы оказывается помощь не только в Калифорнии, но и до перехода границы со стороны Мексики, где они могут рассчитывать на ночлег и психологическую помощь.

В ходе встречи выступила Лия Суренян, член правления некоммерческой армянской ЛГБТК+ организации “GALAS”, которая рассказала о ситуации в Армении. Лия отметила, что ее организация старается помочь всем, кто прибывает в Калифорнию, оказывая психическую помощь, и дает возможность адаптироваться к новой жизни.

Выступающие также обратили внимание, что примерно с июня этого года всех просителей убежища из России задерживают и отправляют в миграционные тюрьмы, где они находятся дольше положенного срока и их права дискриминируются.

В рамках Q&A сессии спикеры ответили на вопросы гостей дискуссии, касающиеся как движения за права ЛГБТК+ сообщества в России, медицинской помощи сексуальным меньшинствам, предоставления жилья иммигрантам и др.

Западный Голливуд продолжает работу над созданием благоприятных условий для представителей ЛГБТК+ сообщества в сфере здравоохранения, обеспечивая доступ к медикаментам для поддержки перехода и профилактики заболеваний, передающихся половым путем.

В заключение дискуссии Джон Хaйлман поблагодарил ее спикеров и просителей убежища – выходцев c постсоветского пространства за их активность и открытость, которые помогают понять текущую ситуацию, касающуюся представителей сексменьшинств в странах бывшего СССР.

С момента начала Серии спикеров по правам человека Западного Голливуда в 2000 году город провел более двух десятков таких дискуссий, как правило, по три или четыре в год. Город сотрудничал с организациями по правам человека для проведения сопутствующих образовательных программ в течение года. Организаторы Серии работают в основном с организациями, которые занимаются вопросами прав человека как на национальном, так и на международном уровне, включая “Врачи без границ”, Amnesty International, American Civil Liberties Union, National Organization for Women, Death Penalty Focus, Human Rights Watch, Human Rights Campaign, Государственный департамент США и др.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship