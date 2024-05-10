Педофілія, корупція та моральний розкладання в українській протестантській церкві

Все частіше останнім часом представники української церкви потрапляють в різні, зокрема міжнародні скандали.

РУССКИЙ

(Увага! Це відео доступно нашим підписникам на YouTube-каналі «Слав’янське Сакраменто». Оформлюйте платну підписку на канал «Слав’янське Сакраменто» на YouTube для доступу до цього та іншим ексклюзивних матеріалів).

Так, сьогодні в російськомовному і українському сегментах Інтернету розповсюджуються суперечливі повідомлення про деяких осіб, які нібито мають відношення до української церкви та підозрюються в сексуальних злочинах або в Україні, або в США.

Редакція «Слав’янського Сакраменто» публікує стислу інструкцію про те, як слід виявляти достовірну інформацію і отримувати офіційні підтвердження про той чи інший суб’єкт та про потенційні судові справи стосовно них.

Треба мати на увазі, що ми в жодному разі не вважаємо нижчевказаних людей ані винними в якомусь злочині, ані навіть підозрюваними. Справа в тому, що в російській та українській пресі широко розповсюджується інформація або про порушення справ стосовно них, або публікуються прес-релізи, що оголошують їх вину (як правило, без вагомих доказів). Зі свого боку, ми закликаємо орієнтуватися виключно на офіційні публікації місцевої влади або брати на озброєння інформацію судів. У свою чергу, редколегія «Слав’янського Сакраменто» закликає людей, про яких йдеться, звернутися до нашої редакції по е-майлу: [email protected] з метою прояснити ситуацію стосовно них.

У цьому матеріалі ми намагаємось розібратися, хто такий Олександр Невінніца? Як знайти достовірну інформацію про людину за кордоном, зокрема в Україні? А також: чи має пастор Василій Кравчук яке-небудь відношення до союзу Християн віри євангельської України (УЦХВЄ)? Яку інформацію про них можна виявити в Інтернеті, а також в різних реєстрах України?

Підроблені підписи служителів

Крім цього, розмірковуючи про «скандальні» висловлення одного з пасторів УЦХВЄ, Ростислава Шкіндера, пропонуємо керівництву українського церковного союзу ознайомитися з почеркознавчою експертизою Київського експертно-дослідного центру стосовно документа «Реєстр членів, що брали участь у позачерговому зібранні суспільної організації «Надія» від 11 квітня 2019 р.». Чи зможе керівництво УЦХВЄ публічно озвучити свою офіційну позицію за результатами цієї експертизи, яка визнала деякі з підписів підробленими?

До того ж, хотілось б почути виразне пояснення від почесного єпископа УЦХВЄ Міхаїла Паночко та діючого єпископа союзу – Казачка Анатолія про моральність підтримки єпископів, пасторів і бізнесменів, які замішані в скандальних кримінальних та цивільних справах. Зокрема йдеться про двох місіонерів – Василія Панасюка та його сина Леоніда Панасюка, яких український суд визнав винними в крадіжці десятків тисяч доларів гуманітарної допомоги із США. Нагадаємо, що суд призначив їм по 5 років тюремного терміну. Генеральним директором місіонерської установи, де працювали вищевказані громадяни, є єпископ Волинського обласного об’єднання УЦХВЄ Міхаїл Іванович Близнюк. Згідно із сайтом УЦХВЄ він до сьогодні залишається одним із основних керівників цього релігійного об’єднання.

Також хотілось би почути офіційну позицію керівництво українського п’ятидесятницького союзу про активність пастора Романа Скоця (церква Христа Спасителя в Боярці), ім’я якого фігурує в цивільному позові про незаконне поглинання територіального майна суспільної організації «Надія» із м. Боярка Київської області.

Також є рішення Федерального суду в штате Каліфорнія про реституції в розмірі $31 тис., призначеної Скоцю за структурування фінансів.

Попри неприємну інформацію, союз УЦХВЄ у будь-який спосіб підтримує вищевказаного пастора, регулярно просуваючи його діяльність як з допомогою своїх онлайн-ресурсів, так і у вигляді духовного благословення, зокрема в особі єпископа Паночко.

Руслан Гуржій, SlavicSac.com