Минюст США и ФБР обнародовали итоги расследования по делу Джеффри Эпштейна

Министерство юстиции США и ФБР завершили масштабную проверку всех материалов, связанных с делом Джеффри Эпштейна. В ходе обысков и цифровых проверок было обнаружено более 300 гигабайт данных и вещественных доказательств, включая фотографии и видео с участием Эпштейна, а также изображения жертв, среди которых есть несовершеннолетние. В материалах также содержится более 10 тысяч файлов с детской порнографией и другим запрещённым контентом.

ФБР подчеркнуло, что многие документы остаются засекреченными по решению суда для защиты пострадавших. В ведомстве заявили, что материалы не содержат так называемого «списка клиентов» или доказательств шантажа известных лиц. Также не найдено оснований для расследования в отношении третьих лиц.

Проверка подтвердила, что Эпштейн причинил вред более тысячи жертвам. Их личные данные, включая имена, фотографии и другую конфиденциальную информацию, содержатся в материалах дела.

ФБР также подтвердило, что Эпштейн покончил с собой в тюрьме в августе 2019 года. Это подтверждается видеозаписями, которые ФБР дополнительно улучшило для проверки. Видеонаблюдение показало, что никто не входил в его блок с момента его заключения в камеру до обнаружения тела утром следующего дня. Полные записи, включая оригинальные и улучшенные версии, размещены на сайте Минюста.

Ведомства заявили, что дальнейшее разглашение материалов нецелесообразно.

Илон Маск уже раскритиковал это расследование и заявил, что в этом вопросе не стоит доверять Трампу. Известно, что нынешний президент был одним из близких друзей Эпштейна и часто проводил время в его окружении.

