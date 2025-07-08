Трамп заявил о возобновлении поставок вооружений Украине и резко высказался о Путине

Президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении поставок вооружений Украине, подчеркнув, что это решение принято после его телефонного разговора с Владимиром Зеленским, состоявшегося в пятницу. По словам Трампа, США передадут Украине «прежде всего оборонительное оружие» для защиты от российских атак.

Во время заседания Кабинета министров в Белом доме Трамп также резко высказался в адрес российского президента Владимира Путина.

«Если хотите знать правду, мы получаем кучу дерьма от Путина, — заявил Трамп журналистам. — Он всегда ведёт себя очень любезно, но всё это оказывается пустыми словами».

Президент объяснил возобновление поставок тем, что Путин «не обращается с людьми должным образом». «Я это одобрил», — подтвердил Трамп.

Американский лидер отметил, что безопасность Украины остаётся важным приоритетом для Вашингтона.