Педофилия, коррупция и моральное разложение в украинской протестантской церкви

Все чаще в последнее время представители украинской протестантской церкви попадают в различные, в том числе, международные скандалы.

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В частности, сегодня в русскоязычном и украинских сегментах интернета распространяются противоречивые сообщения о некоторых личностях, якобы имеющих отношение к украинской церкви, и подозреваемых в сексуальных преступлениях либо Украине, либо в США.

Редакция «Славянского Сакраменто» публикует краткую инструкцию о том, как следует обнаруживать достоверную информацию и получать официальные подтверждения о том либо ином субъекте и о потенциальных судебных делах в их отношении.

Следует иметь ввиду, что мы ни в коем случае не считаем нижеуказанных людей ни виновными в каком либо преступлении, ни даже подозреваемыми. Дело в том, что в российской и украинской прессе широко распространяется информация либо о возбуждении дел в их отношении, либо публикуются пресс-релизы, объявляющий их вину (зачастую без веских доказательств). Со своей стороны, мы призываем ориентироваться исключительно на официальные публикации местных властей либо беря на вооружение информацию судов. В свою очередь, редколлегия «Славянского Сакраменто» призывает людей о которых идет речь, обратиться в нашу редакцию по е-майлу: [email protected] с целью прояснить ситуацию в их отношении.

В данном материале мы пытаемся разобраться кто такой Александр Невинница? Как найти достоверную информацию о человек зарубежом, в частности, в Украине? А также: имеет ли он либо пастор Василий Кравчук какое-либо отношение к союзу Христиан веры евангельской Украины (УЦХВЕ)? Какую информацию о них можно обнаружить в интернете, а также в различных реестрах Украины?

Поддельные подписи служителей

Также, рассуждая о «скандальных» высказываниях одного из пасторов УЦХВЕ, Ростислава Шкиндера, предлагаем руководству украинского церковного союза ознакомиться с почерковедческой экспертизой Киевского экспертно-исследовательского центра в отношении документа «Реестр членов, принимавших участие во внеочередном собрании общественной организации «Надежда» от 11 апреля 2019 г.» Сможет ли руководство УЦХВЕ публично озвучить свою официальную позицию по результатам данной экспертизы, которая признала некоторые из подписей поддельными?

Кроме того, хотелось бы услышать внятное объяснение от почетного епископа УЦХВЕ Михаила Паночко и действующего епископа союза – Казачка Анатолия о моральности поддержки епископов, пасторов и бизнесменов, которые замешаны в скандальных уголовных и гражданских делах. В частности, речь идет о двух миссионерах – Василии Панасюке и его сыне Леониде Панасюке, которых украинский суд признал виновными в краже десятков тысяч долларов гумманитарной помощи из США. Напомним, что суд назначил им по 5 лет тюремного срока. Генеральным директором миссионерского учреждения, где работали вышеуказанные граждане, являлся епископ Волынского областного объединения УЦХВЕ Михаил Иванович Близнюк. Согласно сайту УЦХВЕ он до сего дня остается одним из основных руководителей этого религиозного объединения.

Также хотелось бы услышать официальную позицию руководство украинского пятидесятнического союза об активности пастора Романа Скоця (церковь Христа Спасителя в Боярке), имя которого фигурирует в гражданском иске о незаконном поглощении территориального имущества общественной организации «Надежда» из г. Боярка, Киевской области.

Также имеется решение Федерального суда в штате Калифорния о реституции в размере $31 тыс., назначенной Скоцю за структурирование финансов.

Несмотря на нелециприятную информацию, союз УЦХВЕ всячески поддерживает вышеуказанного пастора, регулярно промоутируя его деятельность как с помощью своих онлайн-ресурсов, так и в виде духовного благословения, в частности в лице епископа Паночко.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com