Предприниматель в сфере иммиграционных услуг Григорий Финкельсон признал себя виновным в краже более 340 000 долларов из фондов, предназначенных для семей с низким доходом. Финкельсон возглавлял American Corporate Service, компанию по предоставлению иммиграционных и бизнес услуг.

Как сообщает Департамент юстиции США, 9 мая 2024 года житель Сан-Франциско 64-летний Григорий Финкельсон признал себя виновным по одному пункту обвинения в краже государственной собственности в связи с мошенническим получением им сотен тысяч долларов в виде жилищных пособий для малоимущих. Он признал, что лгал в правительственных формах и неправомерно заявлял о своем праве на жилищную помощь более десяти лет.

The Section 8 Certification Program — это программа субсидирования арендной платы, финансируемая Департаментом жилищного строительства и городского развития США (US Department of Housing and Urban Development), предназначена для того, чтобы помочь семьям с низким и средним доходом позволить себе жилье; в ней установлены ограничения по доходу и другие требования, которым заявители должны соответствовать, чтобы претендовать на помощь.

В своем соглашении о признании вины Финкельсон признал, что примерно в период с августа 2006 года по февраль 2020 года он неправомерно запросил 341 455 долларов США в виде субсидий по Программе Section 8, солгав о своем доходе и что у него есть дом в Сан-Франциско, купленный в 2005 году, сейчас он оценивается примерно в 2,4 миллиона долларов; и o иммиграционном бизнесe, который Финкельсон вел из своего дома. Затем он использовал средства, полученные обманным путем, в личных целях, в том числе на финансирование своего бизнеса, оплату счетов по кредитной карте и оплату таймшера на Гавайях.

“Этот обвиняемый обманным путем получил жилищные льготы, предназначенные для некоторых из самых нуждающихся людей в нашем обществе, и использовал их для собственного обогащения,” — заявил прокурор Исмаил Дж. Рэмси. “Я горжусь работой этого офиса по преследованию тех, кто обманывает правительство, особенно там, где, как здесь, именно семьи с низкими доходами больше всего страдают в результате эгоистичного поведения обвиняемого.”

“Финкельсон украл деньги, которые предназначались для обеспечения безопасным жильем малообеспеченных семей, и использовал их для собственного обогащения,” — заявил ответственный специальный агент Департамента жилищного строительства и городского развития США (HUD) Офис Генерального инспектора (OIG) Марк Камински.

Согласно информации Департамента юстиции США, Финкельсон признал, что в рамках своей схемы он использовал имя россиянки, проживающей в России, для покупки своего дома в Сан-Франциско, неправомерно утверждая, что она была домовладельцем, и что он платил ей арендную плату. Финкельсон также признал, что открыл несколько банковских счетов, в том числе на имя гражданина России, и что он использовал эти банковские счета, чтобы скрыть использование полученных незаконным путем субсидий по Программе Section 8.

В соответствии со своим соглашением о признании вины Финкельсон согласился выплатить не менее 341 455 долларов в качестве возмещения, что представляет собой общую сумму, которую он украл у правительства.

Обвинение Финкельсону было предъявлено федеральным большим жюри 25 июля 2023 года. На этой неделе он признал себя виновным по одному пункту обвинения в краже государственной собственности в нарушение 18 U.S.C. §§ 641 и 2, по которым ему грозит установленный законом максимальный срок тюремного заключения в 10 лет.

Слушание приговора Финкельсону назначено на 9 сентября 2024 года.