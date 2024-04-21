Украинский церковный союз сообщил об изгнании из сана пастора, обвинив его в «греховном поведение сексуального характера».

В результате проведенного расследования, которое вела комиссия Ровенского областного объединения Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской (УЦХВЕ), было установлено, что пастор церкви села Збуж Василий Кравчук допустил «греховное поведение сексуального характера». После анализа представленных свидетельств и доказательств Кравчук признал свою вину:

«Получив обвинение против одного из служителей Ровенского областного объединения в греховном поведении сексуального характера, по поручению старших служителей УЦХВЭ, 10 апреля была создана рабочая комиссия из состава правления Ровенского областного объединения УЦХВЕ для исследования оснований и фактов этого обвинения.

«Комиссия собрала и изучила свидетельства по данному обвинению и проверила их достоверность. Полученные материалы являются личными письменными и устными свидетельствами, подтвержденными и переданными служителями из различных церквей и объединений Украины и за рубежом».

По результатам рассмотрения дела областной пасторский совет принял решение отстранить его от священства пастора и лишить всех служений в церкви.

«На основании свидетельств была установлена личность обвиняемого, которым является пастор церкви с. Збуж Василий Кравчук, который был приглашен комиссией для беседы 18 апреля. Ему были предоставлены доказательства, собранные комиссией, и высказана библейская оценка таких аморальных и неправомерных действий. Василий Кравчук признал свою вину», – говорится в официальном сообщении украинского Союза церквей.

Кроме того, были осуждены публичные манипуляции, которые нанесли ущерб имиджу церкви и ее служителям. В своем заявлении комиссия подчеркнула необходимость борьбы с подобными проявлениями и готовность оказать поддержку пострадавшим.

Результаты расследования вызвали широкий резонанс в церковных кругах и обществе в целом, подчеркивая важность защиты прав и безопасности верующих. В то же время, данное событие стало поводом для обсуждения проблемы сексуальных домогательств и нарушений в религиозной общине, а также для усиления мер по их предотвращению и наказанию виновных.

Ранее в интернете распространилась информация об аморальных действиях некого пятидесятнического служителя из Украины, посещавшего в том числе протестантские церкви в США. В интернете можно найти десятки видеовыступлений некого Василия Кравчука, который учит церковную публику получения “духовных даров” и сексуальному образованию, в том числе молодежи. Пастор Рассел Корец из штата Вашингтон сообщил в Фейсбуке, что по данному поводу к нему обратились агенты ФБР, которые, по словам Кореца ищут подробную информацию об украинском пасторе.