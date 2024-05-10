Незадолго до 23:00 в пятницу, 3 мая, произошла стрельба возле дома на Хиллридж-Уэй (Hillridge Way) недалеко от Уилл-Роджерс-Драйв (Will Rogers Drive) в районе Фэр-Оакс, в ответ на которую сразу же прибыл патруль шерифа округа Сакраменто.

Представители шерифа отреагировали на сообщение о раненом мужчине, у которого было сильное кровотечение. Прибывшие на место правоохранители обнаружили взрослого мужчину, который позднее был опознан как 41-летний Виталий Зайцев, без сознания с тяжелой травмой головы. Через несколько минут прибыли сотрудники пожарной охраны и констатировали смерть пострадавшего на месте происшествия. Правоохранителям удалось установить, что травма пострадавшего была получена в результате огнестрельного ранения.

На основе проведенного расследования детективы узнали, что Зайцев сидел в своем автомобиле, припаркованном у подъезда к его дому. Подозреваемые прибыли к месту проживания жертвы на автомобиле, один из подозреваемых вышел из своего автомобиля и трижды выстрелил в жертву.

Позже, по данным офиса шерифа, три человека были арестованы в связи со стрельбой в округе Сакраменто, сообщает издание KCRA. В офисе шерифа сообщили, что двое из трех подозреваемых, 36-летний Мигель Эскивель и 40-летний Майкл Эспиноза, были арестованы в Айдахо. В Сан-Хосе также была арестована 57-летняя женщина в связи со стрельбой 3 мая.

По данным Департамента шерифа, подозреваемые и Зайцев были знакомы. Как сообщается, Виталий Зайцев являлся менеджером аптечного магазина CVS.

“Славянскому Сакраменто” удалось подтвердить смерть Зайцева в офисе коронера округа.

Расследование продолжается, поэтому офис Шерифа просит связаться с ними, если у вас есть какая-либо информация о преступлении, через сайт или позвонив в офис шерифа по телефону 916-874-5115 или в Sacramento Valley Crime Stoppers по телефону 916-443-4357.