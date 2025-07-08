Министерство внутренней безопасности США (DHS) объявило об отмене требования снимать обувь при прохождении контроля безопасности в аэропортах. Новая политика начнёт действовать на всех внутренних рейсах, сообщил глава ведомства Кристи Ноэм на пресс-конференции 8 июля.

По словам Ноэм, это решение направлено на улучшение качества обслуживания пассажиров и сокращение времени ожидания на контрольно-пропускных пунктах TSA.

«Отмена правила снятия обуви — это ещё один шаг в модернизации системы безопасности и улучшении условий для путешественников, — заявила глава DHS. — Благодаря новым технологиям и многоуровневому подходу к проверкам мы уверены, что сможем сохранить высокий уровень безопасности, обеспечивая при этом более комфортный опыт для пассажиров».

В министерстве подчеркнули, что другие меры проверки, включая идентификацию личности и проверку в системе Secure Flight, сохранятся.

Это не первое изменение в политике TSA при администрации Трампа. Ранее, 2 июля, агентство запустило программу «Serve with Honor, Travel with Ease» — она предоставляет льготы военным и их семьям, включая скидки на программу TSA PreCheck и ускоренный доступ на контроль в ряде аэропортов. В мае началась полная реализация системы REAL ID, которая уже показала высокий уровень соблюдения требований — 94%, что также ускорило процесс проверки.