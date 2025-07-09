Mishka Festival: праздник единства и культуры в сердце Голливуда

Каждую весну, в середине мая, Пламмер-парк в сердце Западного Голливуда наполняется радостью, музыкой и ароматами кухни постсоветских стран. Mishka Festival, традиционно проходящий здесь, стал по-настоящему знаковым событием для русскоязычного сообщества Южной Калифорнии. В этом году он отметил своё 24-е проведение, собрав тысячи гостей — от постоянных участников до тех, кто впервые прикоснулся к этому яркому празднику.

Николай, давний житель одного из самых русскоговорящих городков США, вот уже много лет посещает фестиваль вместе с супругой. Он с теплотой отмечает, что атмосфера Mishka Festival с каждым годом становится всё более открытой и интернациональной:

«Не важно, откуда ты приехал — из Казахстана, Украины, Армении или России. Здесь все ощущают себя одной семьёй. Мы делимся традициями, улыбаемся, поём и наслаждаемся жизнью».

Фестиваль проходит в рамках Месяца культурного наследия русскоязычного сообщества и представляет собой уникальную платформу, где встречаются традиции, поколения и национальности. Его организаторы с трепетом относятся к сохранению культурных ценностей, ремёсел, искусства и языка.

В этом году гуляния начались уже с 11 утра. На тенистых аллеях парка развернулись яркие торговые павильоны, где предлагались блюда национальной кухни — от пельменей и вареников до кавказского шашлыка и казахских угощений. Детвора с радостью прыгала на батутах, веселилась с клоунами, а по дорожкам неспешно гулял «робот из космоса» — актёр Станислав Ибалаков (Станис), известный своими театральными постановками для местной публики.

Рядом со сценой расположилась информационно-агитационная точка независимого русскоязычного фестиваля драмы и кино Echo Lubimovka, организованного Еленой Меркури. Она подчеркнула важность сохранения русского языка как средства общения между представителями диаспоры:

«Русский — наш общий язык. Он объединяет тех, кто когда-то покинул родину, но не забыл свои корни. Такие мероприятия, как Mishka, дают возможность знакомиться, делиться проектами и поддерживать друг друга в эмиграции».

Меркури особенно отметила, что фестиваль стал примером гармоничного взаимодействия артистов, горожан и городской администрации, которая делает всё возможное для качественной организации события.

Кульминацией стал вечерний концерт, начавшийся в 17:00. На сцене выступали талантливые коллективы, солисты, местные знаменитости, а также приглашённые звёзды. Настоящий фурор вызвило появление Авраама Руссо, который исполнил свои хиты «Далеко-далёко», «Обручальная» и «Просто любить». Певец, очарованный числом русскоязычных зрителей, не скрывал эмоций и нередко переходил на разные языки, общаясь с публикой.

Особым событием стал гала-визит легендарной Тельмы Хьюстон, лауреата «Грэмми», которая вышла на сцену с сыном Родни. Она исполнила трек «Wake Up Everybody» и другие зажигательные композиции, получив бурные овации.

На сцену также поднялись члены городского совета, которые, несмотря на языковой барьер, старались выразить восхищение русской культурой и поддержать местную общину. Их обращения к публике на русском вызвали искренние аплодисменты.

Фестиваль этого года отличался яркостью и разнообразием: от восточнославянской фольклорной моды, в которой предстали квир-гости, до интернационального духа, охватившего всех присутствующих. Люди, говорящие на разных языках, но объединённые общей историей и любовью к культуре, пели, танцевали и обнимались.

Финальным аккордом стало исполнение песни «Мы желаем счастья вам» всей площадкой вместе с местными активистами и театралами. После этого участники начали неспешно расходиться, унося с собой ощущение настоящего единения и гордости за свою многогранную идентичность.

Раиса Агуф, представитель Совета русскоязычного сообщества Западного Голливуда, подвела итог:

«Этот Mishka Festival превзошёл все предыдущие. Прекрасная музыка, множество улыбающихся лиц и, что особенно ценно, — искренняя радость и сплочённость людей».

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship